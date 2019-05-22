В Калининграде археологи нашли карманные солнечные часы XVI века

Уникальные предметы, которыми пользовались жители Кенигсберга в XVI-XVII веках, обнаружили археологи при раскопках в центре Калининграда.

Они велись на берегу Нижнего озера, на месте будущего строительства многоэтажного жилого дома. Этот исторический район, который в столице Восточной Пруссии назывался Фордер Россгартен, был застроен очень плотно. Сейчас он имеет статус объекта археологического наследия "Культурный слой г. Кенигсберга XVII - начала XX вв.".

Различных археологических находок здесь было сделано немало. Среди последних наиболее ценными оказались карманные солнечные часы, выполненные из кости, рассказали в пресс-службе Калининградского областного историко-художественного музея. На них выбита дата изготовления - ANNO 1599.

Часы снабжены двумя циферблатами - с римскими и с арабскими цифрами, а также магнитным компасом. Этот тип солнечных часов был разработан для локального использования, пояснили в музее, - 54 градуса северной широты, это территория бывшей Восточной Пруссии приблизительно от Кранца (ныне Зеленоградск Калининградской области) до Мариенбурга (сейчас это Мальборк, Польша).

Время по таким часам определяли по тени, отбрасываемой струной. Для ее крепления на корпусе и крышке часов проделаны отверстия.

- Таким механизмом мог пользоваться только грамотный человек, возможно, профессор кенигсбергского университета "Альбертина", - считает Евгений Калашников, директор НПО "Балтспецархеология", которое ведет археологические работы. - Эти часы и в то время были очень дорогой и редкой вещью. Ранее в области таких находок не было.

В раскопе также обнаружили оловянный кубок, датированный 1590 годом, и латунное блюдо XVI века с изображением птицы и круговым растительным орнаментом. Это также редкие находки, поскольку бытовые вещи из олова и латуни обычно отправляли на переплавку после того, как они отслужили свой век. Все эти находки будут выставлены для обозрения в Калининградском историко-художественном музее до 27 мая.