В карельском городе Сегежа полным ходом идет работа по установке монумента, посвященного подвигам медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Замсекретаря Совета безопасности РФ, член государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия республики Рашид Нургалиев осмотрел и сам памятник, и место, где он будет установлен.

Решение установить монумент именно в этом северном городе принято неслучайно. В Сегежском районе располагались 16 военных госпиталей, некоторые находились в самом городе. Сюда свозили раненых и покалеченных бойцов. В госпиталях их выхаживали медсестры.

С идеей установить в городе Сегежа памятник "Медицинская сестра" в прошлом году к Рашиду Нургалиеву обратились местные общественники. Заместитель секретаря Совбеза этот проект поддержал. Сделали эскиз. Его одобрили, но внесли некоторые коррективы. Сейчас это изображение хрупкой молоденькой сестрички в полный рост, в гимнастерке и сапогах, с полевой сумкой через плечо. Памятник уже изготовлен, его установят в сквере около центра культуры и досуга. Он станет символом героической истории Сегежского района и Карелии, подвига медицинских работников.

- Проведен большой объем работ по благоустройству сквера, где расположится памятник медсестре, - отметил Рашид Нургалиев.

Здесь уже завершают ландшафтные работы. Высадят и деревья. Планируют сделать это в июле нынешнего года. А монумент "Медицинская сестра" начнут монтировать уже с середины июня.