Летний отдых юных горожан будет организован на высоком уровне, уверены городские чиновники. По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, объем финансирования из городского бюджета составил более 2,3 миллиарда рублей, это в полном объеме удовлетворяет заявленную потребность. Проведены ремонтные работы в учреждениях детского отдыха государственной формы собственности на общую сумму порядка 370 миллионов рублей. Организовано обучение и повышение квалификации всех категорий работников детских лагерей, включая подготовку вожатых.

Как сообщил заместитель председателя комитета по образованию Андрей Борщевский, в этом году за счет средств городского бюджета запланирован отдых 162 562 юных петербуржцев, в том числе в летний период - 134 343. Отдых в оздоровительных лагерях пользуется большой популярностью, при этом с течением времени меняются приоритеты родителей, выбирающих тот или иной лагерь. "Еще совсем недавно родители обращали внимание исключительно на созданные в лагере условия. Их интересовали ремонт, новые корпуса, площадки. Сегодня же в большинстве случаев выбор определяется реализуемой программой, будь то возможность получения в период отдыха языковой практики и первой профориентационной подготовки или развитие социальной инициативы, лидерских качеств", - рассказал Андрей Борщевский.

Для повышения качества организации детского отдыха в Санкт-Петербурге сформирован и ежегодно обновляется региональный реестр организаций отдыха и оздоровления. На сегодняшний день это единственный достоверный информационный ресурс для определения безопасных, санкционированных мест для детского отдыха. По состоянию на 15 мая в региональный реестр включены 15 петербургских лагерей, 35 областных, а также 171 городской лагерь дневного пребывания детей. Родителям, которые еще только планируют приобретать путевку в лагерь, члены межведомственной комиссии настоятельно рекомендовали свериться с этим реестром перед принятием окончательного решения. Лагеря, включенные в него, проходят все необходимые проверки и получают официальное разрешение на начало работы.

Кстати

Перед покупкой путевки в действующий официально лагерь можно получить сертификат, дающий право на оплату части стоимости путевки за счет бюджета. В 2019 году сумма сертификата составляет 17 010 рублей за 21 день пребывания в организации отдыха. Сертификаты предоставляются детям работающих граждан, а также детям из спортивных или творческих коллективов. В текущем году планируется выдать 95 300 сертификатов.