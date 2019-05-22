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22.05.2019 07:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дороги приводят в порядок

Текст: Мария Голубкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 109(7867)
В Вологодской области в текущем сезоне отремонтируют более 300 километров дорог. Как сообщили в правительстве региона, в настоящее время работы ведутся по двум крупным госпрограммам - "Дороги 35", которая инициирована губернатором, и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 2019 - 2024 годов.

Финансирование нацпроекта осуществляется из трех источников: федерального, областного и местного бюджетов. Всего на ремонт дорог Вологодчины в этом году будет направлено около 3,5 миллиарда рублей, и первым начали приводить в порядок наиболее проблемный участок трассы Опучково - Янгосарь.

Фото: Ульяна Вылегжанина/Анна Дурова/РГ
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- В этом году отремонтируем 2,6 километра, в следующем завершим оставшийся участок длиной в три километра, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев. - В 2019 году дорога будет сделана до населенного пункта Уткино и на его территории. В следующем году мы пройдем до пункта Огибалово. В этом сезоне погода позволила начать дорожные работы раньше, и на данном участке они уже идут полным ходом.

Сейчас рабочие снимают старый асфальт, обустраивают обочины, затем будет уложено два слоя нового покрытия. Завершить работы и сдать объект планируется к 10 июня.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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