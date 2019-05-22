Ветераны попросили Беглова стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Представители общественных организаций Санкт-Петербурга обратились к врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову с просьбой официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора, которые пройдут осенью. Инициативу уже поддержали в Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также представители Общественной палаты.

Ветераны особо поблагодарили Александра Беглова за сохранение Музея блокады в Соляном переулке, а также высказали поддержку другим инициативам.

- За прошедшие месяцы мы могли не раз убедиться, что вы не играете в политику, не стремитесь всеми средствами завоевать симпатии, - сказано в обращении. - Просто работаете, закладываете основы нового города. Удобного, человечного, где все подчинено одной цели - благополучию горожан.

В свою очередь член Общественной палаты (ОП) Александр Ватагин тоже отметил, что от результатов выборов будет зависеть будущее города, и потому важно, чтобы его руководителя поддерживали жители.

- Самое главное для нас - это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан, - сказано и в официальном обращении ОП. - Именно на интересах жителей основана программа действий, озвученная Александром Бегловым в его выступлении перед депутатами Законодательного собрания. Она отличается ясностью, четкостью и последовательностью.

По мнению политолога, директора института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, такие обращения общественных организаций - прежде всего знак поддержки уже объявленных инициатив и курса, выбранного на перспективу действующим правительством Санкт-Петербурга. Кроме того, общественная инициатива важна как технологический момент для организации избирательной кампании. Эксперт полагает, что Александр Беглов пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, а в этом случае в соответствии с требованиями законодательства ему будет необходимо собрать подписи в поддержку своей кандидатуры. Серьезные, активные и разветвленные общественные организации могут в этом помочь.

- Думаю, что Александр Дмитриевич не будет делить город на сторонников тех или иных партий, тех или иных воззрений, - пояснил свое мнение Дмитрий Солонников. - Он - кандидат от петербуржцев, где живут разные люди разных политических взглядов. Мы выбираем человека, который будет заниматься управлением городом, а не проводить ту или иную идеологическую линию. Место для дискуссий в Законодательном собрании. А исполнительная власть должна заниматься обеспечением жизни горожан.