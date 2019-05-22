Донского чиновника по делам инвалидов осудили за крупную взятку

В Ростове вынесен приговор экс-начальнику отдела по делам инвалидов министерства труда и социального развития области Нелли Вартанян. Она признана виновной в получении взятки в крупном размере по части пятой статьи 209 Уголовного кодекса РФ.

Судом установлено, что чиновница помогла одной из коммерческих фирм выиграть аукционы и конкурсы на проведение капитального ремонта в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы "Доступная среда".

- После заключения госконтрактов и подписания актов о приеме выполненных работ, директором фирмы с июля 2016 по март 2017 года привезла в квартиру Вартанян корпусную мебель, которая оценена в 480 тысяч рублей, ей было также передано 50 тысяч рублей за содействие, - сообщила старший помощник прокурора Ростовской области Оксана Сухарева.

Приговором суда чиновница осуждена на семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 1 миллион 60 тысяч рублей. Она лишена права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления в течение трех лет.