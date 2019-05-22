Новости

Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии 14:20
В Ленобласти нашли владельца вертолета, чуть не севшего на пляж 14:13
Спикер Рады назвал указ Зеленского о роспуске парламента незаконным 14:09
Toyota выпустит новый кроссовер - конкурента Renault Captur 14:09
Собянин провел личный прием граждан 14:08
Тысячи испанских таксистов подали иски против Uber и Cabify 14:04
Под Волгоградом вынесен приговор за убийство из-за громкой музыки 13:48
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции 13:47
В ДНР задержали украинских военных со взрывчаткой 13:47
В Крыму с начала года отдохнули более миллиона туристов 13:45
На сентябрьских выборах в Москве можно будет проголосовать онлайн 13:39
"Примаковские чтения" пройдут 10-11 июня 13:32
В Железноводске грузовик переехал двух отдыхавших на газоне женщин 13:28
Кубанские врачи освоили уникальный метод лечения панкреатита 13:24
В МВФ прокомментировали новость о досрочном отзыве миссии из Киева 13:22
Лавров: Россия готова поддержать Киргизию во всех начинаниях 13:05
Росздравнадзор заблокировал сайт, ставивший диагнозы онлайн 13:05
Сотрудника СБ МВД Дагестана задержали после нападения на полицейского 13:02
Прокуратура Карелии потребовала отправить поджигателя церкви на лечение 13:02
Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр 12:41
Бесплатные теннисные корты откроются на территории усадьбы Люблино 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 13:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Понюхали пороха

"РГ" приняла участие в "Обороне Таганрога 1855 года"
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 109(7867)
Ясным майским днем гром пушечной канонады заставил многих жителей Таганрога взглянуть на небо в поисках грозовых туч, но оно было безоблачно. Зато на Пушкинской набережной около 45 тысяч человек следили, как жандармы, казаки и ополченцы-дружинники отражают высадку британского и французского десантов. Громкое ура, и лихая кавалерийская атака довершила разгром интервентов, повторив тем самым героические события 1855 года.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Бывший комиссар полиции Иржи Слама объясняет, как устроен ранец курского ополченца. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Бывший комиссар полиции Иржи Слама объясняет, как устроен ранец курского ополченца. Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Праздник состоялся, и мы побили собственный прошлогодний рекорд посещаемости. В прошлом году на III фестивале было 40 тысяч зрителей, а сейчас на пять тысяч больше. Мы счастливы, что нам удалось привлечь внимание к героической странице родной истории - подвигу жителей мирного города, вставших на защиту своих домов и не побоявшихся сказать вооруженной до зубов англо-французской армии: "Русские не сдают своих городов!" - рассказала автор идеи и организатор фестиваля Елена Сирота. К слову, "РГ" второй год становится информационным спонсором этого удивительного события. Зрелищности добавила стоявшая на рейде эскадра интервентов - крейсерские яхты, ялы и плавучие батареи с орудиями для обстрела города. К сожалению, из-за сильного волнения и штормового предупреждения морская часть праздника была сведена к минимуму, зато прибавилось количество участников сухопутной части реконструкции.

Фото: Пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника
В Севастополе реконструкторы штурмом взяли Сапун-гору

- Я уже второй раз приезжаю в Таганрог, чтобы побывать на этом замечательном празднике военной истории. В нынешнем году я экипирован в форму бойца курского ополчения. На мне серый кафтан из шерсти, фуражка, русские сапоги, кожаная портупея, а из оружия у меня пика и топор. Дело в том, что дружинники, так официально назывались русские ополченцы, сражались оружием времен войны с Наполеоном, и частенько 50-летние пистолеты и ружья были гораздо опаснее для владельцев, чем для противников. Поэтому у каждого ополченца вместо тесака был топор, - рассказывает научный сотрудник музея истории полиции в Праге и коллекционер Иржи Слама.

Кстати, кроме реконструкторов в Таганрог из Ливана и Франции приехали потомки знаменитого градоначальника XIX столетия Павла Иорданова, экспертом по бальным костюмам и танцам выступила историк моды и костюма Светлана Иванова-Климанская из Беларуси, а известный фотограф Энцо Розамилья из Италии посвятил реконструкции серию черно-белых фотографий в стиле эпохи Крымской войны.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Музеи защитят от наказания за нацистскую атрибутику

Однако не только батальными сценами могли насладиться участники фестиваля. Набережная превратилась в настоящий "Музейный квартал", где были организованы исторические площадки, показывающие страницы славного прошлого Таганрога и донского края: "Античная", "Петровская", "Екатерининская", "Казачья", "Крымская война". А посетителей зазывали в сувенирные лавки, фотозоны, мастерские ремесленников, на корабельную верфь и даже кузницу, где ковали гвозди.

Многие горожане переоделись в платье и костюмы XIX столетия, а для их развлечения на набережной выступали три духовых оркестра, в том числе знаменитый аккордеонист-виртуоз Александр Поелуев.

Вечером точкой притяжения зрителей стала открытая бальная зала у подножия Каменной лестницы. Здесь бальные реконструкторы из восьми городов России и Беларуси исполнили старинные танцы. Вальсы и мазурки исполняли музыканты камерного оркестра Таганрога под управлением Александра Гуревича, а также оркестр из Санкт-Петербурга "Северная Венеция", которым руководил Эдуард Томша. Завершился фестиваль праздничным фейерверком.

Общество Ежедневник Стиль жизни Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом