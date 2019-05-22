Ясным майским днем гром пушечной канонады заставил многих жителей Таганрога взглянуть на небо в поисках грозовых туч, но оно было безоблачно. Зато на Пушкинской набережной около 45 тысяч человек следили, как жандармы, казаки и ополченцы-дружинники отражают высадку британского и французского десантов. Громкое ура, и лихая кавалерийская атака довершила разгром интервентов, повторив тем самым героические события 1855 года.

- Праздник состоялся, и мы побили собственный прошлогодний рекорд посещаемости. В прошлом году на III фестивале было 40 тысяч зрителей, а сейчас на пять тысяч больше. Мы счастливы, что нам удалось привлечь внимание к героической странице родной истории - подвигу жителей мирного города, вставших на защиту своих домов и не побоявшихся сказать вооруженной до зубов англо-французской армии: "Русские не сдают своих городов!" - рассказала автор идеи и организатор фестиваля Елена Сирота. К слову, "РГ" второй год становится информационным спонсором этого удивительного события. Зрелищности добавила стоявшая на рейде эскадра интервентов - крейсерские яхты, ялы и плавучие батареи с орудиями для обстрела города. К сожалению, из-за сильного волнения и штормового предупреждения морская часть праздника была сведена к минимуму, зато прибавилось количество участников сухопутной части реконструкции.

- Я уже второй раз приезжаю в Таганрог, чтобы побывать на этом замечательном празднике военной истории. В нынешнем году я экипирован в форму бойца курского ополчения. На мне серый кафтан из шерсти, фуражка, русские сапоги, кожаная портупея, а из оружия у меня пика и топор. Дело в том, что дружинники, так официально назывались русские ополченцы, сражались оружием времен войны с Наполеоном, и частенько 50-летние пистолеты и ружья были гораздо опаснее для владельцев, чем для противников. Поэтому у каждого ополченца вместо тесака был топор, - рассказывает научный сотрудник музея истории полиции в Праге и коллекционер Иржи Слама.

Кстати, кроме реконструкторов в Таганрог из Ливана и Франции приехали потомки знаменитого градоначальника XIX столетия Павла Иорданова, экспертом по бальным костюмам и танцам выступила историк моды и костюма Светлана Иванова-Климанская из Беларуси, а известный фотограф Энцо Розамилья из Италии посвятил реконструкции серию черно-белых фотографий в стиле эпохи Крымской войны.

Однако не только батальными сценами могли насладиться участники фестиваля. Набережная превратилась в настоящий "Музейный квартал", где были организованы исторические площадки, показывающие страницы славного прошлого Таганрога и донского края: "Античная", "Петровская", "Екатерининская", "Казачья", "Крымская война". А посетителей зазывали в сувенирные лавки, фотозоны, мастерские ремесленников, на корабельную верфь и даже кузницу, где ковали гвозди.

Многие горожане переоделись в платье и костюмы XIX столетия, а для их развлечения на набережной выступали три духовых оркестра, в том числе знаменитый аккордеонист-виртуоз Александр Поелуев.

Вечером точкой притяжения зрителей стала открытая бальная зала у подножия Каменной лестницы. Здесь бальные реконструкторы из восьми городов России и Беларуси исполнили старинные танцы. Вальсы и мазурки исполняли музыканты камерного оркестра Таганрога под управлением Александра Гуревича, а также оркестр из Санкт-Петербурга "Северная Венеция", которым руководил Эдуард Томша. Завершился фестиваль праздничным фейерверком.