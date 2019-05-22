Корреспондент "РГ" побывала в частном медицинском центре на бесплатной диагностике здоровья и узнала о себе много нового.

Не ставьте свою подпись нигде в таких центрах, иначе деньги не вернуть. Фото: Марина Волосевич

"Приглашаем вас пройти бесплатную диагностику организма" - с этих слов начинаются навязчивые звонки на мой мобильный телефон. Из некоего медицинского центра в Ростове-на-Дону мне звонили регулярно в течение полугода. Каждый раз уговаривали: "Ну приходите, такой возможности больше не будет". На вопрос, с чего такая щедрость, оператор зазубренным текстом отвечала: "У нас рекламная акция. С собой только паспорт. Повторяем, все бесплатно".

Меня называли по имени-отчеству. Обещали в подарок сделать УЗИ любого органа. На вопрос, откуда у них мой личный номер, стандартный ответ: из базы. Что за база и где она, мне не ответили.

И вот я на пороге медицинского центра, на втором этаже простого офисного здания. На ресепшене встретили очень приветливо. Усадили на диванчик, попросили показать паспорт и тут же выдали "карту пациента". В опроснике надо указать дату рождения, рост, вес, а также ответить на вопросы о вредных привычках, физических нагрузках и подтвержденных диагнозах. Как я поняла, центр специализируется на снижении веса. На стенах фото женщин с цифрами в руках "-10", "-15", "-20". Мол, вот какие результаты.

Еще меня заставили подписать информационное добровольное согласие на обработку данных и проведение осмотра, консультации и тестирования.

Раздевайтесь, вас снимают!

Меня пригласили в кабинет - стол и два стула. На отношение к медицине слабо намекали ростомер и напольные весы в углу.

Доктор, представившаяся Инной Георгиевной, начала с вопроса "на что жалуетесь?". На ответ, что жалоб нет, удивленно взглянула исподлобья.

- Вы кем работаете? Детки есть?

Раскрывать карты я не собиралась. Назвалась офис-менеджером и мамой девочки-подростка.

- Так. Работа сидячая, значит. А ноги? Не болят?

- Ну, бывает, иногда, как у всех.

- Это вы зря думаете, что у всех. Раздевайтесь!

Я огляделась по сторонам. С потолка прямо на меня смотрел... глаз камеры видеонаблюдения. Предупреждения о том, что ведется съемка, не было.

- Вы предлагаете мне раздеться под камерой?

Врач захлопала глазами.

- Ой, не переживайте. Никто вас не увидит. Эта камера снимает нас, докторов. Руководство следит за нашей работой. Вот до этих пор видно, а тут уже нет.

На просьбу отвести меня к монитору, чтоб убедиться в ее словах, Инна Георгиевна забормотала, мол, запись ведет служба безопасности, к камере доступа нет.

- Можете стать вот в этот угол. Туда камера уж точно не достанет. Раздевайтесь, а я сейчас приду.

Выходила специалист из кабинета регулярно. Потом возвращалась с коллегами. Все они убеждали, что дела мои плохи.

"Сосудистый хирург" внимательно разглядывала мои ноги. Увидев след от кошачьей царапины, в ужасе воскликнула: "О Боже, что это?" Да у вас варикоз и, скорее всего, тромбофлебит.

Вдвоем ощупали мою спину. Даже не медик знает, надавив на определенную точку, можно вызвать боль. Когда я ойкнула, доктора тревожно переглянулись: "Больно, да?"

- У вас явно со спиной не в порядке. Вот-вот горб вырастет!

Затем на щиколотки и запястья мне надели странные браслеты, подключенные проводками к ноутбуку. Та самая диагностика, на которую меня пригласили. Мне так и не удалось выяснить название прибора, чтобы после узнать, насколько ему можно доверять. В течение нескольких минут устройство якобы сканирует организм. На экране красным высвечиваются проблемные места.

- О, да у вас три дефективных позвоночника! Именно то, о чем мы и говорили, - "доктор" со знанием дела тыкала в монитор.

Я удивленно переспросила: "Три позвоночника? Может, вы имели в виду позвонки?"

Врач стушевалась: "Да, конечно, позвонки. Оговорилась". И продолжила убеждать, позвоночные диски деформированы, не сегодня завтра стану инвалидом.

Я стала подыгрывать, изображая испуг. Этого явно ждали, "врач" взяла быка за рога.

Сведения об осмотре, диагнозе и лечении должны заноситься в базу лечебного учреждения. Пациент получает на руки распечатку, а не записку от руки. Фото: Елена Мелихова

- Мы можем вам помочь! У нас отличный мануальщик. Сделаем УЗИ всех органов, серологический анализ на гепатит и ВИЧ, проведем озонотерапию, прессотерапию и даже внутривенное лучевое очищение крови.

Фамилию мануального терапевта диагност назвать не смогла, как и фамилию главного врача.

- Вы же заботитесь о своем здоровье? - врач нахмурила брови.

Я уверенно закивала головой и робко спросила про стоимость.

- Мы предлагаем вам заключить договор обслуживания на два года. С вас 400 тысяч рублей.

- Сколько-сколько? - я вытаращила глаза.

Доктор заговорщицки подмигнула:

- Но я могу поговорить и вам сделают скидку. Нам разрешают в день заключать несколько льготных договоров. Сегодня один льготник не пришел.

На этих словах доктор снова вышла из кабинета и вернулась с молодой женщиной, представившейся руководителем.

- Да, мы можем сделать вам скидку. И вам придется заплатить всего лишь 99 050 рублей. Нет такой суммы? Возможна рассрочка и первый взнос через месяц. Зато процедуры - хоть сегодня. Время не ждет, - убеждали меня.

Специалисты упорно избегали слова "кредитование". А ведь предлагали заключить самый настоящий кредитный договор.

- В месяц вам надо будет платить всего 5300 рублей. Вполне приемлемая сумма.

Посчитаем: по 5300 рублей 24 месяца. Получается 127 тысяч. Переплата 27 950 рублей от заявленной суммы.

Не представляете их раздосадованные лица, когда я отказалась. Зато своими глазами увидела, как обрабатывают ничего не подозревающих людей. Даже у кого здоровье в порядке, после двухчасового промывания мозгов почувствует себя при смерти.

На прощание я попросила распечатку моих диагнозов с алгоритмом лечения.

Распечатку не дали, написали от руки. В слове "сколиоз" врач ошиблась дважды! Ошибка вкралась и в словосочетание "крестцово-поясничный отдел".

Итак, помимо трех позвоночников, у меня выявили варикозную болезнь, сколиоз, остеохондроз, защемление шейного отдела и проблемы с иннервацией.

Я сказала, что подумаю и позвоню. В дверях меня попытались остановить: да что тут думать? Акция возможна только сегодня!

Жмите на "красную кнопку"

Расторгнуть подобный кредитный договор довольно сложно. Клиенты с мифическими диагнозами подписывают бумагу на эмоциях, не вчитываясь. Людей сразу берут в оборот, назначают в первый день максимальное количество процедур. Когда человек на следующий день понимает, что попал в кабалу, в центре требуют оплату за все сделанное накануне. И не по "акционной", а вчетверо завышенной стоимости. Тогда надо оперативно обратиться в суд и на "красную кнопку" на сайте Народного фронта.

Как сообщил эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев, технология защиты прав пострадавших отлажена.

- Первым делом надо корректно оформить отказ от договора с отметкой от сотрудника организации о том, что документ у вас приняли. Формы заявлений, проработанные экспертами Народного фронта, имеются на сайте проекта ОНФ "За права заемщиков" в разделе "Инфографика". Возможность отказа от договора предусмотрена законом о защите прав потребителей. Деньги за фактически не оказанные услуги должны быть возвращены. Если в течение десяти суток с момента оформления отказа деньги не пришли, надо идти в суд, и с этим эксперты ОНФ могут помочь, - подчеркнул Михаил Алексеев.

Вместо послесловия

В каждом регионе есть случаи кредитного мошенничества. Часто предлагают бесплатный анализ крови. В Волгограде в 2018 году активисты ОНФ обратились в прокуратуру по такому случаю, выяснилось, у медицинского центра не та лицензия. Обычно лицензии у таких центров ограниченные, к примеру, на сестринскую помощь. В 2017 году в Уфе МВД и Генпрокуратура проверили схему "красоты в кредит" в Центре эстетической медицины. Возбудили уголовное дело в отношении руководства клиники.

Помните, нормальные медицинские учреждения не звонят пациентам с предложением бесплатных услуг.