Новости

Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр 12:41
Бесплатные теннисные корты откроются на территории усадьбы Люблино 12:37
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра 12:37
В Италии перевернулся автобус с туристами: могли пострадать россияне 12:34
Продажи внедорожной Lada Granta стартуют летом 12:33
ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области 12:32
Корейцы построят в Тюмени центр для пенсионеров 12:24
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США 12:20
Микрорайон Симферополя без инфраструктуры пообещали включить в ФЦП 12:13
Лавров: ШОС способствует укреплению международного права 12:07
На Урале завели дело на врача после видео с пенсионеркой "на коленях" 12:06
На Сахалине возобновили выпуск мороженого 12:03
Видео: укравшего сумочку мотоциклиста мгновенно настигла карма 12:00
Жительница Миасса взыскала компенсацию за падение в Сочи 11:57
В Госдуме ответили на заявление Киева о политике в отношении России 11:56
Московская детская железная дорога откроется 26 мая 11:54
В московских домах поменяют проводку 11:40
В Совфеде и Госдуме оценили призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН 11:40
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске 11:36
Больше 150 предпринимателей примет участие в ярмарке в Хабаровске 11:27
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больше, чем семь Я

Волгоградская пара воспитывает четырех своих и 11 приемных детей
Текст: Александр Гавриленко, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 109(7867)
Супруги Евгений и Ирина Волколуповы из Волгограда растили собственных детей и были вполне счастливы. А потом взяли приемную девочку... И вдруг оказалось, что любить "чужого" ребенка можно ничуть не меньше, чем своего. По словам мамы Ирины, сегодня она самый счастливый человек на свете.
Фото: Из архива семьи Волколуповых Все дети станут хорошими людьми, уверены родители, а это главное. Фото: Из архива семьи Волколуповых
Все дети станут хорошими людьми, уверены родители, а это главное. Фото: Из архива семьи Волколуповых

Первая девочка попала в семью Волколуповых в далеком 1997 году, можно сказать, случайно. У семьи был знакомый офицер - подполковник, прошедший Афганистан. Его крестница воспитывалась в детском доме в Краснодарском крае. Девушка уже выросла, закончила училище, а затем приехала к дяде жить. А он сам жил в однокомнатной квартире с матерью и даже при всем желании помочь бы не мог. В общем, Волколуповы решили позаботиться о девушке. Так Галя вошла в семью.

Фото: Viewapart / iStock
Как защитить ребенка от кибербуллинга

Потом стали появляться и другие детдомовцы: Аня, Наташа, Леша, Кристина, Маша, Егор. Родные дети поддержали родителей, приняли всех новых братьев и сестер без ревности и агрессии. В семье вообще никогда не делают различий между "своими" и приемными. И дети здесь самых разных национальностей.

- У нас все очень строго. Мы придумали свое местное самоуправление. Домашние обязанности распределяются между детьми и взрослыми по графику. И пусть за младшими поначалу посуду приходится мыть во второй раз, это не считается временем, потраченным впустую, - с любовью говорит Ирина.

В семье царит благожелательная атмосфера, но и спрос с детей серьезный. Ведь главная задача любящего родителя - подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Поэтому у Волколуповых не принято на день рожденья дарить игрушки. К совершеннолетию каждого копится "приданое" для первых лет взрослой жизни: постельное белье, посуда, другие предметы обихода. Сначала эту практику ввели для девочек. Но и мальчишки стали просить тоже. Поэтому родители вместе с детьми составляют список всего необходимого, а потом ежегодно покупают подарки из этого перечня.
Как избежать финансовых ошибок, объяснили на Семейном фестивале

Глава семьи Евгений руководит донской войсковой федерацией "ПерначЪ", которая возрождает боевое искусство казаков. Организация появилась еще в 1990-е годы благодаря энтузиастам. В те времена ребята, которые активно занимались спортом, нередко попадали под влияние криминальных авторитетов и уходили "в бандиты". А с приходом Волколупова к физическим упражнениям добавились обязательные занятия родной историей. По его словам, так молодым людям прививается любовь к своей стране и согражданам. Это тоже, наверное, своего рода отцовство. И в большой семье он отвечает за физическую подготовку и патриотическое воспитание.

Кроме того, все дети посещают музыкальную школу и художественную академию. Ведь у каждого способности разные. Кто-то с детства отличник, любит науку и явно без труда получит высшее образование. Зато у другого золотые руки, ему нравятся рабочие специальности. Все дети станут хорошими людьми, уверены родители, а это главное.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Заведующая краснодарским детсадом заставила ребенка целовать землю

- Восхищаемся этой семьей. Мы с учителями видели, как она менялась на глазах. Сначала некоторые ребята приходили этакими "волчатами", немного озлобленными, непростыми. Но какие разительные перемены с ними стали происходить! - рассказывает директор 44-й школы Волгограда Ирина Комиссарова. - Всегда чистенькие, ухоженные. Все вместе в школу и обратно. Ребята отличаются хорошей успеваемостью и добрым нравом. Секрет успеха прост: дома их любят.

Ирина - успешный предприниматель, и семья может позволить себе такую заботу. Но все равно это весьма необычно, ведь даже богатые семьи нечасто берут детей на усыновление. Ирина уверена, что в будущем все изменится.

- Мы живем в такое время, когда меняются ценности. Все чаще люди тратят деньги не на собственные удовольствия, а стараются вложить их в незыблемое, помочь обездоленным, - уверена Ирина. - В России даже во времена великих бед и потрясений детей не бросали на произвол судьбы. Многие боятся брать чужих детей в семью. Поверьте, бояться нечего. Просто нужно сделать первый шаг. Ведь каждый ребенок - это такое сокровище, настоящее богатство!

Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию