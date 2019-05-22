Супруги Евгений и Ирина Волколуповы из Волгограда растили собственных детей и были вполне счастливы. А потом взяли приемную девочку... И вдруг оказалось, что любить "чужого" ребенка можно ничуть не меньше, чем своего. По словам мамы Ирины, сегодня она самый счастливый человек на свете.

Первая девочка попала в семью Волколуповых в далеком 1997 году, можно сказать, случайно. У семьи был знакомый офицер - подполковник, прошедший Афганистан. Его крестница воспитывалась в детском доме в Краснодарском крае. Девушка уже выросла, закончила училище, а затем приехала к дяде жить. А он сам жил в однокомнатной квартире с матерью и даже при всем желании помочь бы не мог. В общем, Волколуповы решили позаботиться о девушке. Так Галя вошла в семью.

Потом стали появляться и другие детдомовцы: Аня, Наташа, Леша, Кристина, Маша, Егор. Родные дети поддержали родителей, приняли всех новых братьев и сестер без ревности и агрессии. В семье вообще никогда не делают различий между "своими" и приемными. И дети здесь самых разных национальностей.

- У нас все очень строго. Мы придумали свое местное самоуправление. Домашние обязанности распределяются между детьми и взрослыми по графику. И пусть за младшими поначалу посуду приходится мыть во второй раз, это не считается временем, потраченным впустую, - с любовью говорит Ирина.

В семье царит благожелательная атмосфера, но и спрос с детей серьезный. Ведь главная задача любящего родителя - подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Поэтому у Волколуповых не принято на день рожденья дарить игрушки. К совершеннолетию каждого копится "приданое" для первых лет взрослой жизни: постельное белье, посуда, другие предметы обихода. Сначала эту практику ввели для девочек. Но и мальчишки стали просить тоже. Поэтому родители вместе с детьми составляют список всего необходимого, а потом ежегодно покупают подарки из этого перечня.

Глава семьи Евгений руководит донской войсковой федерацией "ПерначЪ", которая возрождает боевое искусство казаков. Организация появилась еще в 1990-е годы благодаря энтузиастам. В те времена ребята, которые активно занимались спортом, нередко попадали под влияние криминальных авторитетов и уходили "в бандиты". А с приходом Волколупова к физическим упражнениям добавились обязательные занятия родной историей. По его словам, так молодым людям прививается любовь к своей стране и согражданам. Это тоже, наверное, своего рода отцовство. И в большой семье он отвечает за физическую подготовку и патриотическое воспитание.

Кроме того, все дети посещают музыкальную школу и художественную академию. Ведь у каждого способности разные. Кто-то с детства отличник, любит науку и явно без труда получит высшее образование. Зато у другого золотые руки, ему нравятся рабочие специальности. Все дети станут хорошими людьми, уверены родители, а это главное.

- Восхищаемся этой семьей. Мы с учителями видели, как она менялась на глазах. Сначала некоторые ребята приходили этакими "волчатами", немного озлобленными, непростыми. Но какие разительные перемены с ними стали происходить! - рассказывает директор 44-й школы Волгограда Ирина Комиссарова. - Всегда чистенькие, ухоженные. Все вместе в школу и обратно. Ребята отличаются хорошей успеваемостью и добрым нравом. Секрет успеха прост: дома их любят.

Ирина - успешный предприниматель, и семья может позволить себе такую заботу. Но все равно это весьма необычно, ведь даже богатые семьи нечасто берут детей на усыновление. Ирина уверена, что в будущем все изменится.

- Мы живем в такое время, когда меняются ценности. Все чаще люди тратят деньги не на собственные удовольствия, а стараются вложить их в незыблемое, помочь обездоленным, - уверена Ирина. - В России даже во времена великих бед и потрясений детей не бросали на произвол судьбы. Многие боятся брать чужих детей в семью. Поверьте, бояться нечего. Просто нужно сделать первый шаг. Ведь каждый ребенок - это такое сокровище, настоящее богатство!