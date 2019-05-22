С развитием внутреннего туризма возрождается интерес частных инвесторов к отрасли. География вложений капитала обширна, однако земли Краснодарского края привлекают особенное внимание. Активные миграционные процессы, высокий туристический поток, климат, хорошая транспортная инфраструктура - все это факторы, способствующие увеличению прибыльности бизнеса.

Инвесторам доступны участки площадью от 4 соток до 156 гектаров. Все они расположены в популярных курортных районах. Фото: Пресс-служба УК "Перспектива"

Стратегический запас земли

Крупнейший владелец земли на Черноморском побережье - управляющая компания "Перспектива". В активе лэнд-девелопера свыше 1500 гектаров земли, сосредоточенной на побережье от Анапы до Абрау-Дюрсо.

Территория размежевана на индивидуальные участки от 4 соток до 156 гектаров - купить можно любой. Часть участков отдалена от центра курортной активности, часть, наоборот, расположена в непосредственной близости от популярных достопримечательностей.

Собственная ресурсоснабжающая организация УК "Перспектива" позволяет значительно сократить расходы на подключение к современным коммуникациям.

В районе, где сосредоточены земельные активы компании, построены головные водозаборные сооружения, вода добывается из 10 артезианских скважин. На протяжении 9 км проложен современный водопровод. Собственная котельная, оснащенная немецким оборудованием, и локальные очистные сооружения также уже введены в эксплуатацию.

- Наша компания не просто продает земельные участки, мы создаем комфортные условия для вхождения среднего и крупного бизнеса на территорию, - рассказал генеральный директор УК "Перспектива" Эдуард Жучков. - Например, одна из самых затратных статей - инженерные сети. Земля в чистом поле никому не нужна. Наши покупатели вместе с участком под бизнес получают возможность подключиться к современным коммуникациям. Участок побережья Сукко-Утриш мы обеспечили водой, электричеством, в планах - строительство собственной газораспределительной сети. Кроме того, коммерческое назначение земли тождественно самым эффективным видам бизнеса на побережье - в туристической сфере, в гостиничном бизнесе, в отрасли виноделия и АПК.

В первом квартале 2019 года земельные активы выросли в цене на 10 процентов

Оцените туристический потенциал

Главное преимущество Черноморского побережья - высокая туристическая привлекательность региона. Ежегодно Краснодарский край принимает 16 миллионов отдыхающих, в том числе, Анапа - 4,8 млн отдыхающих, что на 3 процента выше уровня 2017 года. Крупными и средними предприятиями санаторно-курортного комплекса оказано услуг на сумму 6596,5 млн рублей, что на 16,3 процента превышает объем услуг, оказанных в 2017 году.

По официальным данным, в здравницах Анапы насчитывается 198,7 тысячи мест. Даже если прибавить к этому частный гостиничный фонд, потенциал для развития этой сферы есть! Не удивительно, что самые популярные бизнес-идеи владельцев земельных участков у моря - это услуги по размещению туристов (строительство турбаз, кемпингов, домов отдыха).

92 миллиона рублей поддержки получили в 2018 году начинающие фермер ﻿

Также региональные власти поддерживают развитие услуг в сфере развлечения и отдыха (строительство спортивных объектов), а также виноградарство и виноделие, создание объектов агро- и гастрономического туризма, производство натуральной сельхозпродукции.

В портфеле УК "Перспектива" есть два загородных поселка, расположенных на одном из самых популярных туристических маршрутов. Это "Горное озеро" и "Кипарис". Стабильно высокий трафик обеспечивает экопарк "Долина Сукко" и знаменитое Кипарисовое озеро. Инвесторы могут приобрести весь земельный массив и продолжить развитие рекреационного объекта, либо выкупить отдельные участки в непосредственной близости с этим уникальным природным объектом.

На знаменитое Кипарисовое озеро приезжают тысячи туристов. Фото: Пресс-служба УК "Перспектива"

Производство натуральной продукции

Агропромышленный комплекс и винодельческая промышленность также приоритетные отрасли для инвестирования в Краснодарском крае. Миллионы туристов едут на Кубань не только ради моря и солнца, но за натуральной молочной, мясной продукцией, кубанскими овощами и фруктами.

Земля на Черноморском побережье - уникальные по почвенно-климатическим характеристикам территории, дающие высокие урожаи сельскохозяйственных культур и популярных сортов винограда. Теплый климат позволяет сделать бизнес внесезонным и сохранять круглогодичную активность.

Дополнительные плюсы - развитая транспортная инфраструктура, которая позволяет выстраивать удобную логистику и сокращать расходы на перевозки, а также близость к международным внешнеторговым путям, открывающая возможности для масштабирования бизнеса и выхода на экспортный рынок. Так, например, кубанские вина экспортируются в 16 стран мира!

Частный капитал не играет на инвестиционном рынке в одиночку. Региональные власти активно поддерживают предпринимательскую активность в АПК. Так, для расширения местной сырьевой базы винодельческой промышленности в 2018 году на возмещение затрат на закладку и уход за виноградниками регион направил 420 миллионов рублей.

Еще 101 миллион рублей грантов регион в прошлом году выделил на закладку садов интенсивного типа. А 502 миллиона рублей из федерального бюджета были направлены на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.

Внимание уделяется и развитию сельхозкооперации на селе. Объединение личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в кооперативы поощряется государством. В 2019 году на развитие начинающих и действующих кооперативов выделят 420 миллионов рублей. Поддерживается и разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений. В прошлом году на поддержку начинающих фермеров регион направил 92 миллиона рублей, на развитие семейных ферм - почти 200 миллионов.