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22.05.2019 09:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Железный возраст

Крымчанин в 52 года установил 48 рекордов в пауэрлифтинге и не останавливается
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 109(7867)
Одни завидуют его достижениям, другие просят поделиться опытом, а третьи восклицают: неужели такое возможно! Всего за два года в пауэрлифтинге он установил 16 мировых рекордов, 12 европейских и 20 всероссийских. И это не предел, уверяет Василий Леоненко. Для круглого счета надо, чтобы было 50.
Василий Леоненко: Для меня лучшее снадобье - это тренировка. Фото: Сергей Винник/РГ Василий Леоненко: Для меня лучшее снадобье - это тренировка. Фото: Сергей Винник/РГ
Василий Леоненко: Для меня лучшее снадобье - это тренировка. Фото: Сергей Винник/РГ

Василий Васильевич - профессиональный тренер дзюдо, за многолетнюю карьеру подготовил не одно поколение спортсменов. А вот увлечение пауэрлифтингом пришло случайно и совсем недавно.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Как-то я проезжал мимо медакадемии КФУ и увидел объявление, приглашавшее на соревнования, - вспоминает спортсмен. - Решил сходить, попробовать силы.

Сил оказалось достаточно, чтобы на первенстве Крыма занять место лидера в категории участников 50-59 лет и второе место в категории 20-40 лет.

Вышло так, что на первые свои соревнования Василий Васильевич вышел 17 марта 2017 года. Через две недели ему исполнилось 50 лет. Такой вот получился подарок к юбилею. И хотя в новом для себя виде спорта борцу-дзюдоисту все нравилось, техники на первых порах не хватало. Поставить техничную работу со снарядами помог друг и коллега, тренер Роман Похватько. Дальше все пошло, как по маслу. В первый же год Леоненко принял участие в 12 соревнованиях разного уровня, собрав целую коллекцию наград. За два года пять раз участвовал в чемпионатах мира разных международных федераций пауэрлифтинга, дважды они проходили в московском олимпийском комплексе.

- Знаете, когда выходишь на соревнования в таком месте, видишь сотни спортсменов из разных стран мира, этот огромный зал, трибуны, заполненные болельщиками, начинаешь как-то по-иному оценивать себя и спорт, - говорит Василий Васильевич.
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В апреле команда крымских спортсменов вернулась с чемпионата Европы, собравшего 1300 участников из трех федераций пауэрлифтинга. В подмосковном Долгопрудном Василий установил два мировых рекорда, европейский рекорд по жиму лежа и обновил рекорд России по жиму лежа в софт экипировке. Но, пожалуй, не меньше, чем рекорды и кубки удовлетворение приносят победы над собой.

- За многие годы в спорте получил немало травм, - говорит Василий Васильевич. - После 50 лет можно было начать жалеть себя, запастись мазями, лекарствами, но для меня лучшее снадобье - это тренировка. А у молодежи в зале, когда видит меня со штангой, глаза расширяются. Некоторые потом подходят и спрашивают: а сколько вам лет?

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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На самом деле пауэрлифтеров в возрасте старше 50 лет немного. А участвующих в национальных и международных соревнованиях и того меньше - во всей России 15-20 человек.

- Меня по-настоящему радует, когда через социальные сети обращаются молодые спортсмены и просят поделиться опытом, подсказать, помочь, - признается Василий Леоненко. - Или друзья из регионов России, когда у них пять утра, смотрят наши соревнования и потом поздравляют, звонят, пишут хорошие комментарии в соцсетях.

Осенью команда мастеров Крыма снова будет выступать на чемпионате мира и, можно не сомневаться, вернется домой с медалями и новыми рекордами.

Мнение

Денис Богатырев, четырехкратный мастер спорта международного класса, обладатель звания "Элита России":

- На чемпионатах мира и соревнованиях такого уровня выступают единицы спортсменов в возрасте 50 плюс. Ведь многие уже в 40 лет не отваживаются выйти к снаряду, считают себя старыми для этого вида спорта. Самому старшему пауэрлифтеру - петербуржцу Обухову - 73 года. Пример таких спортсменов поистине окрыляет увлеченных людей всех возрастов.

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