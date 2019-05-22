В амбулаторно-поликлиническом отделении ГБУЗ "НИИ-Краснодарская краевая клиническая больница N 1" появилась первая в регионе интерактивная инсталляция с дополненной реальностью "Здравографика". С ее помощью посетители получают персональные рекомендации о здоровом образе жизни.

Работу этого учреждения, в котором внедрены стандарты "Бережливой поликлиники", проинспектировали председатель федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко, депутат Госдумы Ирина Гусева и министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Царящий здесь порядок должен в ближайшие годы "тиражироваться" в поликлиники по всей Кубани. Тут нет привычных очередей к окошку регистратуры, открыт отдельный кабинет профилактики, у входа размещается стойка поверенного страховой компании, который готов ответить на все вопросы.

С появлением возможности в любое время обращаться в колл-центры как территориального фонда, так и страховых медицинских организаций на треть (до 490 тысяч) возросло количество обращений именно за консультациями.

На сенсорной панели собрана целая научная библиотека медицинских знаний

- Самое важное сегодня - раннее выявление заболеваний, поэтому большое внимание уделяется диспансеризации. Создание единых колл-центров во всех регионах позволило сократить время на обработку одного обращения. Причем ни одно из них не снимается с контроля до тех пор, пока вопрос не решен. Теперь мы не только информируем граждан о необходимости прохождения диспансеризации, но и в случае выявления заболевания контролируем постановку на диспансерный учет, прохождение необходимых обследований в срок, помогаем в случае возникновения проблем, - подчеркнула Наталья Стадченко.

Новые технологии особенно хороши для популяризации здорового образа жизни. В поликлинике установлен стенд-инсталляция из большого экрана и сенсорной панели, разработанный по заказу минздрава. Если встать в определенную зону, то на экране человек видит бьющееся собственное сердце, а затем эту картинку сменяют другие органы. Такая разработка, по мнению врачей, призвана привлечь внимание к профилактике заболеваний, ведь на сенсорной панели собрана целая научная библиотека медицинских знаний. Информация подается в понятной форме для разных возрастов. Одним нажатием, к примеру, можно открыть раздел с описанием социально значимых недугов (онкологические заболевания, сахарный диабет, инсульт) или зайти в клиентский сервис, где разъясняется, как получить бесплатную медицинскую помощь и защитить свои права.

Прямая речь

Ирина Гусева, первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы:

- Недавно Госдума приняла изменения в 44-й федеральный закон об упрощении процедуры госзакупок, в том числе и лекарств. Их закупка без конкурсных процедур применяется в тех случаях, когда пациенту необходимо срочно приобрести лекарство по медицинским показаниям, Раньше сумма не должна была превышать 200 тысяч рублей, иначе приходилось объявлять конкурс, что требует времени, поэтому врачи зачастую предлагали аналоговые препараты более низкой стоимости и меньшей эффективности. А сейчас порог стоимости жизненно важных лекарств увеличен до одного миллиона рублей, что даст возможность оперативно оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях.

Кстати



С 2019 года в РФ начала дейстововать новая система контроля качества оказания медицинской помощи больным раком. Теперь после установления диагноза данные пациента заносят в специальный реестр, и страховые медицинские организации имеют возможность отследить путь больного от момента подозрения на онкологическое заболевание до прохождения всех этапов лечения.