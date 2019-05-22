Кубанские врачи освоили уникальный метод лечения панкреатита

Хирурги эндоскопического отделения Краснодарской краевой клинической больницы №2 провели уникальную операцию - извлекли камни из панкреатического потока при тяжелой хронической форме, при этом удалось избежать полной резекции органа. Подробности операции рассказали в министерстве здравоохранения региона.

По словам медиков, первую такую операцию выполнили в ККБ № 2 еще полгода назад, и тогда она стала первой не только в больнице, но и во всей стране. Сейчас врачи продолжают осваивать эту методику, уверенно внедряя ее в практику. Подобные операции позволяют значительно сократить сроки госпитализации и реабилитации, поддерживая пациентов в хорошем расположении духа.

"Далеко не всегда удается извлечь вирсунголиты с таким же успехом, как желчные камни из желчных протоков, так как камни в поджелудочной железе очень плотные, охвачены стенкой протока. Провести корзинчатый зонд Дормиа за вирсунголит, захватить его и извлечь, как правило, не удается. Наличие уникального оборудования в ККБ № 2 позволило выполнить эту малоинвазивную операцию - эндоскопическую электрогидравлическую литотрипсию вирсунголита", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе операции на электрод, расположенный вблизи камня, врачи подают электрические разряды, благодаря чему жидкость вокруг камня выпаривается и он дробится на фрагменты. Затем частички извлекают корзинчатым зондом Дормиа в просвет двенадцатиперстной кишки.