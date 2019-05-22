Среди кубанских фермеров Иван Молчанов, пожалуй, один из самых необычных. Ведь далеко не каждый из его коллег имеет ученую степень кандидата наук. Да и нечасто встретишь ученого, который с таким упорством продвигает свои идеи не в ходе научных дискуссиий, а на практике - в поле.

Иван Молчанов: Читаю, чтобы быть в курсе, но выводы делаю сам. Фото: Олег Сергеев

Да, Иван Молчанов - тот самый фермер, который землю не пашет. Однако сразу отметим: его ООО "НПО Нива", что в Ленинградском районе, из года в год получает высокие урожаи. К этой интересной теме мы вернемся. Но вначале о том, что стало поводом для нынешней встречи.

Читать, чтобы знать

На протяжении нескольких лет Иван Молчанов подписывает членов своего коллектива и ветеранов на издания "Российской газеты". Многие жители станицы благодарны ему за то, что получают пакет, включающий в себя ежедневный выпуск, а также "РГ-Неделю" и журнал "Родина".

На рабочем столе руководителя "Нивы" - до десятка газет и журналов, как федеральных, так и местных. Когда люди старшего поколения отдают предпочтение печатным изданиям, это и понятно, и объяснимо. Привычка сказывается, а порой и неприятие гаджетов. Однако к ленинградскому фермеру это не относится. Он не понаслышке знаком с информационными технологиями, активно использует их и в работе, и в повседневной жизни. Да и как иначе - он человек ученый, а возраст - далеко не ветеранский.

- Интерес к чтению, - вспоминает Иван Молчанов, - появился у меня под влиянием отца. Он был простым механиком, работал в организациях, обслуживающих предприятия АПК. Уставал, конечно, но находил время и для чтения. Мама преподавала в школе. В семье всегда выписывали много газет и журналов. В те времена такого, как сейчас, потока информации не было. На телевидении - две программы, на радио - чуть больше. Но зато не было передач, на которых обсуждаются семейные дрязги, всяческие грязные истории. Смотришь на это - и думаешь порой: дух гражданской войны в обществе все еще витает.

Уроки прошлого

Общаясь с Молчановым, удивляешься, как один человек может иметь такие разные интересы. Он одинаково страстно может говорить и о преимуществах нулевой обработки почвы, и о событиях столетней давности.

Но и в исторической тематике у ленинградского фермера есть свои предпочтения. Сейчас - это период "русской смуты" и послереволюционные годы. Почему?

- Интересны все периоды истории. Здесь хороший пример показывает журнал "Родина". Он насыщен любопытными материалами, свидетельствами очевидцев давних событий. Я с удовольствием читаю каждый номер.

А пристрастие к определенным временам объясняется просто: даже события вековой давности бывают очень актуальны. Мемуары белогвардейских генералов он стал читать в 2014 году, когда начались известные события на Украине. Те же "Очерки русской смуты" Деникина, по его мнению, своеобразное предупреждение и нам, нынешним: вот что бывает, когда преодолена черта, которую нельзя переходить.

А мемуары генерала Врангеля были интересны еще и тем, что ему довелось воевать и на территории Успенского района, откуда фермер родом, где прошли его детство и юность.

Обращение к событиям прошлого - это не движение вспять, их осмысление позволяет избежать ошибок

- В прежние времена для рассказа о царской, а тем более о белой армии, у историков и писателей имелась только черная краска, - говорит Иван. - Но, например, факт остается фактом: одним из самых успешных военачальников Первой мировой войны был Николай Юденич. Он командовал Кавказской армией, провел несколько блестящих операций против союзника Германии - Турции.

Кто-то, слушая подобные высказывания, может подумать: "Раньше все были за красных, теперь белые, как нынче говорят, в тренде". Но к Ивану Молчанову это точно не относится. Мемуары советских полководцев, начиная с Буденного, прочитал еще рань- ше - благо эти книги были доступны. Ему важно самому разобраться в исторических реалиях, составить свое мнение. А сейчас на столе автобиографическая книга Льва Троцкого "Моя жизнь".

Ленинградский фермер уверен: обращение к событиям прошло- го - это не движение вспять. Наоборот, их осмысление позволяет избежать ошибок, а героизм предков служит ориентиром и для новых поколений.

- О походе первой сотни первого Уманского полка в Месопотамию в годы Первой мировой войны я впервые прочитал в успенской районной газете. Потом из журнала "Родина" узнал о героическом рейде больше. Потомкам казаков, да и всем нам, нельзя не гордиться таким беспримерным подвигом! Недаром все до единого казаки сотни были награждены Георгиевским крестом, - продолжает он.

Ивану Молчанову близки слова, сказанные главным героем фильма "Доживем до понедельника": "История - это наука, которая делает человека гражданином".

Человек на пашне

Разговор с Иваном Молчановым заставил задуматься и над таким понятием, как гражданский долг. Почему-то эти слова чаще употребляются в пору выборов. Ну а в обычной жизни как этот долг проявляется? В деле. В отношении к земле и людям. Его пример - наглядное тому подтверждение.

При этом никакой Молчанов не мечтатель. Забот о двух тысячах гектаров пашни - невпроворот, да еще гусиная ферма и 200 голов овец...

А проблемы порой появляются из-за того, что кто-то принимает непродуманные решения. Вот, скажем, решили сделать объездную дорогу в обход станицы Ленинградской. Хорошее, казалось бы, дело. Но почему оно должно кому-то выйти боком? Этим "кем-то" оказалось хозяйство Молчанова. Ведь рядом есть и федеральная земля. Мало того что 48 гектаров у хозяйства будут изъяты - оно будет раздроблено на восемь кусков. Просьба обеспечить беспрепятственное движение к полям тоже оставлена без ответа и районными, и краевыми инстанциями.

Такие хозяева, как Иван Молчанов, способны и сами справляться с трудностями. Но они заслуживают поддержки - еще и потому, что без всяких просьб со стороны поддерживают государство и людей. НПО "Нива" обеспечивает работой 39 человек. Среднемесячная зарплата - около 40 тысяч рублей. И никаких конвертов! Что положено - сполна должны получить и работники, и бюджет.

И еще такой факт: при рождении ребенка предприятие выплачивает семье работника пособие размером 50 тысяч рублей. Свое участие в реализации проекта "Демография" хозяйство начало еще до его официального появления.

Правда и "Роман-газета"

Монолог Ивана Молчанова:

- В свое время мы до дыр зачитывали "Роман-газету", где публиковались исторические романы Пикуля. Ведь в советское время считалось: все, что было при царях, - плохо. А этот писатель помог посмотреть на историю с другой стороны.

Теперь-то понятно, что далеко не все он излагал объективно. И этому тоже есть объяснение. В середине 80-х я смотрел интервью с Валентином Пикулем. Он, в частности, рассказывал, что, пока писал один из своих исторических романов, у него случилось два инфаркта. Неужели так переживал за своих героев? Видимо, дело в другом: писателю приходилось подстраиваться под идеологические требования, иначе произведение не было бы опубликовано.

Сейчас мое отношение к творчеству Пикуля несколько изменилось. И все же с особой теплотой вспоминаю потрепанные тетрадки "Роман-газеты", позволившие прикоснуться к истории...

Живи, планета!

Вот уже десять лет, как в ООО "Нива" отказались от традиционной обработки земли. (Недаром хозяйство является еще и НПО - научно-производственным объединением.) Вместо плугов здесь применяют специальные рыхлители, а солому после уборки оставляют на поверхности поля. Это способствует размножению полезных бактерий и червей, повышает содержание гумуса в почве.

- Каждую пятилетку содержание гумуса на наших полях увеличивается на одну десятую процента. Это солидное достижение, - подчеркивает руководитель "Нивы". - А плодородие почвы - основа урожаев будущих десятилетий.

Забота о том, чтобы не скудела родная земля, для фермера Молчанова - профессиональный и гражданский долг. И не только перед своей страной. По данным экологов, при вспашке в воздух углекислого газа попадает больше, чем во ремя работы химических предприятий, так как кислород проникает в почву и вступает в окислительную реакцию. Органическое вещество почвы разрушается, и высвобождается углекислый газ. А он, как известно, разрушает озоновый слой атмосферы.

- Возможно, когда-то и у нас будут давать фермерам субсидии за то, чтобы, выращивая урожай, они не пахали землю, берегли планету, - высказывает предположение (пусть оно пока может показаться и фантастическим) фермер из Ленинградской.