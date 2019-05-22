На берегу Азовского моря прошел фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года"

Гром пушек, звуки кадрили и польки, отрывистые команды на русском, французском и английском языке, нарядные дамы с веерами и зонтиками, цоканье конских подков, босоногие мальчишки…. Так в Ростовской области на берегу Азовского моря прошел международный фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года".

Кроме военных реконструкторов в городе собрались знатоки и ценители исторического костюма и бальных танцев из России, Чехии, Италии, Ливана, Франции. Главным судьей конкурса исторического платья выступила историк моды и модельер из Беларуси Светлана Иванова-Климанская.

- Я не первый год участвую в фестивале. Это лучшее мероприятие такого формата на юге России и единственное в своем роде, - поделилась впечатлениями Светлана Иванова-Климанская. - Да, приходится проделать неблизкий путь из Минска до Таганрога, но прекрасная сухопутно-морская баталия и совершенно удивительный бал не могут оставить меня равнодушной. Я много лет занимаюсь изучением светского гражданского костюма, эта тема, как часть реконструкции быта и культуры XIX века, для меня имеет особое значение. Костюм в XIX веке - это не просто одежда, это особый язык коммуникации. Костюмом можно сообщить собеседнику свой статус, уровень жизни, продемонстрировать вкус, воспитание и намерения...

- Вы думаете, на мне костюм XIX века? Не угадали. Костюм XIX века - это антиквариат, ему место в коллекции или в музее. На мне - так называемая типологическая реплика, то есть костюм, имеющий стилистические признаки наряда середины XIX столетия, но выполненный из современных материалов с использованием современных технологий. Правда, все видимые швы ручные, - объясняет Светлана. - Меня несказанно радует, что к красоте прошлых веков прикасается все больше и больше людей.

Если для военных реконструкторов апогеем фестиваля является баталия или бугурт - средневековая рукопашная схватка на мечах, то для штатских поклонников истории - бал. Под живой звук духового оркестра поклонники истории закружились прямо на набережной в вальсе, исполнили ныне забытые кадрили, польки и мазурки. Желающих оказаться на балу всегда больше, чем мест для участников. В этот раз предпочтение отдавали танцорам, которые занимаются в студиях исторического танца и тем, кто соблюдал дресс-код - пришел в историческом костюме.