В Новочеркасске будущих покорителей Вселенной приглашает молодежный лунный космопорт "Селен" имени летчика-космонавта Василия Циблиева.

На виртуальном космическом корабле можно достичь Луны и высадиться на ее поверхность. Фото: Марина Бровкина/РГ

Аппараты, многие из которых еще недавно имели гриф секретности, сегодня стали доступными для студентов и школьников. У них появилась уникальная возможность на виртуальном космическом корабле достичь Луны и высадиться на ее поверхности, освоить управление луноходом, а, соскучившись по Земле, вернуться на родную планету на пилотируемом транспортном корабле "Федерация".

Если юных космонавтов больше интересует не ближайший спутник, а Марс или астероиды, можно совершить путешествие и туда.

Космопарк создан на базе донского филиала Центра тренажеростроения и подготовки космонавтов. В Новочеркасске это уже второй образовательный проект подобного рода.

В новом лунном космопарке есть планетарий, взлетно-посадочный корабль, интерактивный "Марсоход", "Космический мотоцикл" и многое другое. На тренажере можно отрепетировать взлет и стыковку корабля с окололунной станцией в автоматическом и ручном режиме.

Каждый аппарат инженеры-конструкторы максимально приблизили к реальным, действующим в космосе. Предназначены они не только для ребят, увлеченных исследованиями Вселенной. Прежде всего, они созданы для настоящих астронавтов, кому вскоре придется выводить корабли на орбиту Земли. На этих тренажерах прошли подготовку 200 экипажей.

Тем временем

Как рассказал глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, в городе развиваются образовательные проекты, связанные не только с освоением космоса. В казачьей столице будет создан детский технопарк "Кванториум". Обучаться в нем смогут 500 ребят, и еще 1,5 тысячи ежегодно будут принимать участие в его мероприятиях. Активно идет строительство школы на 1 200 мест в микрорайоне Восточный. До 2025 года построят четыре школы и еще три предстоит отремонтировать. И ребятам не придется учиться во вторую смену. Кроме того, будут возведены четыре новых детских сада. В Новочеркасске уже нет очереди в детсад малышей от трех до семи лет, а, когда откроют новые, не будет очереди и для возрастной группы 1,5 - 3 года.