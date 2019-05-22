Почему же эта семья до сих пор не получила бюджетную субсидию? "РГ" обращается в администрацию Ростова-на-Дону с просьбой ответить на этот вопрос.
Грунины живут в коммунальной квартире на площади чуть более 34 метров. До революции здесь был доходный дом известной семьи донских евреев. Чудесная плитка, кованые перила и просторные лестничные площадки до сих пор напоминают о его историческом прошлом. Наверняка это было одно из самых красивых зданий дореволюционного Ростова.
- Я застал живой старую хозяйку дома. Чудная, интеллигентная женщина, добрая, отзывчивая, таких называют настоящей элитой страны. По ее приказу на лестничных клетках в свое время установили лавочки и вазы с комнатными растениями, чтобы можно было посидеть отдохнуть или поболтать с соседями, - рассказывает отец семейства Валерий Валентинович. - И даже в советские годы с повсеместной "уравниловкой" шарм этого дома сохранялся.
Сейчас все по-другому. Вместо кашпо с диковинными цветами на стенах неприличные картинки и признания в любви, намалеванные черной краской. В этой коммуналке обычно живут недолго, поэтому антураж никого особо не беспокоил. Дому 119 лет, и он разваливается. Несколько лет назад жильцы установили метки, чтобы следить за отклонением несущих стен. Некоторые пломбы уже сорвало. Но власти почему-то не спешат переселять людей.
Новое жилье Грунины должны были получить еще во времена правления Горбачева. В 1984 году молодой электрик, глава многодетного семейства Валерий Грунин встал в льготную "первоочередную очередь" на получение жилья. Но каждый год его по непонятным причинам все время передвигали в списках вниз, а после 2009-го вообще вписали в общую очередь под номером 81, ничего не объяснив.
- Мы писали десятки, если не сотни писем в администрацию города и области, в районную и областную прокуратуру и так далее. Все без толку, - жалуется Грунин. Он показывает внушительную кипу писем и отписок чиновников. Смысл всех ответов одинаков: вы имеете право на жилье, но сейчас денег на вас нет, ждите.
В мае 2014 года прокуратура области признала, что чиновники перевели семью Груниных из льготной очереди в общую незаконно. И в июле администрация Кировского района города восстановила их в списке на первоочередное предоставление жилья - их поставили в очередь под номером один.
- На деле стало еще хуже. Как только мы начали судиться с администрацией города, пришли люди с сомнительными документами, в которых написано, что якобы вся площадь квартиры принадлежит им. Хотя у нас есть ордера, подтверждающие наше право жить здесь бессрочно, - говорит одна из дочерей Валерия. - Эти люди ломали нам входные двери, угрожали, что всех взрослых посадят, а детей развезут по детским домам. Нас по сей день третируют, пытаются подселить в одну из комнат коммуналки каких-то квартирантов.