В прошлом году с помощью бюджетных субсидий 85 многодетных семей Ростовской области смогли купить себе жилье. Об этом недавно с гордостью отрапортовал министр строительства региона Сергей Куц. Однако по какой логике выдают квартиры в донской столице? Например, многодетная семья Груниных из Ростова не может получить свое законное жилье уже 35 лет. Пять лет назад глава семейства Валерий Валентинович добился того, чтобы их по решению суда восстановили в списке очередников под номером один. Но жилья до сих пор нет.

Почему же эта семья до сих пор не получила бюджетную субсидию? "РГ" обращается в администрацию Ростова-на-Дону с просьбой ответить на этот вопрос.

Грунины живут в коммунальной квартире на площади чуть более 34 метров. До революции здесь был доходный дом известной семьи донских евреев. Чудесная плитка, кованые перила и просторные лестничные площадки до сих пор напоминают о его историческом прошлом. Наверняка это было одно из самых красивых зданий дореволюционного Ростова.

- Я застал живой старую хозяйку дома. Чудная, интеллигентная женщина, добрая, отзывчивая, таких называют настоящей элитой страны. По ее приказу на лестничных клетках в свое время установили лавочки и вазы с комнатными растениями, чтобы можно было посидеть отдохнуть или поболтать с соседями, - рассказывает отец семейства Валерий Валентинович. - И даже в советские годы с повсеместной "уравниловкой" шарм этого дома сохранялся.

Сейчас все по-другому. Вместо кашпо с диковинными цветами на стенах неприличные картинки и признания в любви, намалеванные черной краской. В этой коммуналке обычно живут недолго, поэтому антураж никого особо не беспокоил. Дому 119 лет, и он разваливается. Несколько лет назад жильцы установили метки, чтобы следить за отклонением несущих стен. Некоторые пломбы уже сорвало. Но власти почему-то не спешат переселять людей.

Новое жилье Грунины должны были получить еще во времена правления Горбачева. В 1984 году молодой электрик, глава многодетного семейства Валерий Грунин встал в льготную "первоочередную очередь" на получение жилья. Но каждый год его по непонятным причинам все время передвигали в списках вниз, а после 2009-го вообще вписали в общую очередь под номером 81, ничего не объяснив.

- Мы писали десятки, если не сотни писем в администрацию города и области, в районную и областную прокуратуру и так далее. Все без толку, - жалуется Грунин. Он показывает внушительную кипу писем и отписок чиновников. Смысл всех ответов одинаков: вы имеете право на жилье, но сейчас денег на вас нет, ждите.

В мае 2014 года прокуратура области признала, что чиновники перевели семью Груниных из льготной очереди в общую незаконно. И в июле администрация Кировского района города восстановила их в списке на первоочередное предоставление жилья - их поставили в очередь под номером один.

- На деле стало еще хуже. Как только мы начали судиться с администрацией города, пришли люди с сомнительными документами, в которых написано, что якобы вся площадь квартиры принадлежит им. Хотя у нас есть ордера, подтверждающие наше право жить здесь бессрочно, - говорит одна из дочерей Валерия. - Эти люди ломали нам входные двери, угрожали, что всех взрослых посадят, а детей развезут по детским домам. Нас по сей день третируют, пытаются подселить в одну из комнат коммуналки каких-то квартирантов.