Под Волгоградом вынесен приговор за убийство из-за громкой музыки

Суд приговорил жителя Волжского к девяти годам и 11 месяцам колонии строгого режима за убийство из-за громкой музыки.

Как сообщили в управлении СК РФ по Волгоградской области, 32-летний мужчина расправился с нетрезвым дебоширом.

Сначала его разбудила громкая музыка, доносившаяся из припаркованного автомобиля, затем он услышал, как супруга делает кому-то замечание через окно. Разозлившийся мужчина вооружился травматическим пистолетом, вышел к подъезду и дважды выстрелил в голову человеку.

Выстрелы оказались роковыми: 31-летний потерпевший умер от полученных травм. Найти и задержать стрелка удалось через несколько часов.