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Раньше в центре Ростова история лежала прямо под ногами в прямом смысле этого слова: на чугунных крышках канализационных люков были вычеканены имена известных промышленников и названия донских предприятий. Люки эти лежали себе более ста лет и продержались бы еще столько же. Но, к сожалению, стараниями "благоустроителей" чугунные люки ушли в историю. Где теперь это все? Можно только догадываться. Тревогу поднял руководитель общественного объединения "Мой фасад" Роман Бочарников.
Фото: Роман Бочарников Чуть дождь, крышки люков, как корытца, наполняются водой. Фото: Роман Бочарников
Чуть дождь, крышки люков, как корытца, наполняются водой. Фото: Роман Бочарников

- Это бездумное уничтожение исторической идентичности. Крышки люков в пешеходных местах - это дополнительный элемент городской среды, по сути, чугунная визитка. В комплексе с правильным мощением такая комбинация работает на туристическую привлекательность города, - считает Бочарников.

Вместо чугуна под ногами прохожих теперь пластик - крышки из песчаного полимера. Чуть дождь, они как корытца наполняются водой, потому что уже деформированы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Кто додумался класть на тротуары с ежедневным многотысячным пешеходным трафиком это недоразумение? Крышки из подобного материала уместны разве что на приусадебном участке или даче, где они не испытывают каждодневную нагрузку. К тому же нещадное южное солнце тоже способствует их деформации, - прогнозирует Роман.

Он не поленился, пересчитал "новодел": в старых ростовских переулках заменены на пластик до 80 процентов люков.

Можно предвидеть возможные ответы: дескать, эти крышки экономичнее для городского бюджета. Но не лучше ли положить один раз и на многие десятилетия нормальную чугунную крышку (а еще лучше оставить на своем месте старую, историческую), чем каждые два года менять негодную пластиковую дешевку?

Но, может быть, чугунные крышки убрали потому, что их воруют? Вряд ли эта версия убедительна. В центре везде установлены видеокамеры, к тому же старинные чугунные крышки до благоустройства оставались на своих местах. Да и коммунальный лом (решетки ливневок, основания столбов, люки) принимать пунктам сбора металла запрещено, чтобы не повадно было их красть. Но в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону именно такая версия принята за основную: "решение о замене металлических крышек люков на полимерные было принято в связи с многочисленными обращениями граждан об участившихся случаях кражи люков на тротуарах. Что же касается деформации полимерных люков, то она, пояснили чиновники, появилась "после систематического наезда автотранспорта на тротуар неустановленными лицами. Данные разрушения к гарантийным обязательствам не относятся".

После запроса "РГ" чиновники, выехав в рейд, "выявили 30 разрушенных крышек коммуникационных колодцев. Испорченные крышки будут заменены". Конечно, снова на пластиковые.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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