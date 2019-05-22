В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке

Следственный отдел по Керчи ГСУ СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела полиции № 2 полиции и его заместителя по факту получения взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Оперативники задержали руководителя ОП №2 УМВД России по Керчи при передаче 740 тысяч рублей за "незаконные действия, которые были пресечены сотрудниками правоохранительных органов". Дело заведено по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере).

В свою очередь, пресс-службы МВД РК сообщает, что ведомство назначило проверку по этому факту.

- По результатам проверки полицейские будут уволены из органов МВД за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной отвественности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом, - говорится в официальном заявлении МВД.

