В Керчи похоронили двух жертв авиакатастрофы SSJ-100

Врача-хирурга Евгения Новикова и его 12-летнюю дочь Софью, погибших в авиакатастрофе Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, похоронили сегодня в Керчи.

- Перед похоронами состоялось отпевание в одном из старинных храмов города - Успения Пресвятой Богородицы, - цитирует ТАСС замглавы городской администрации Керчи Дилявера Мельгазиева. - Помощь в похоронах была предоставлена городской администрацией.

Евгений Новиков, работавший начальником медсанчасти № 120 в Снежногорске, родился в Керчи, часто бывал в родном городе, где живет его брат. Рейсом Москва-Мурманск он с дочерью возвращался из командировки, им не удалось спастись из горящего самолета.

Напомним, самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet-100, выполнявший рейс Москва-Мурманск, 5 мая вылетел из аэропорта Шереметьево, но через полчаса вернулся назад. При посадке он загорелся. В результате пожара в хвостовой части самолета погибли 41 человек из 78, находившихся на борту. Ведется расследование авиакатастрофы.