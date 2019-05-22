В Крыму автобус попал в ДТП с двумя МАЗами

В Крыму на трассе "Таврида" произошло крупное ДТП с участием двух грузовых автомобилей МАЗ и автобусом БАЗ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сегодня около семи часов утра на автодороге "Таврида" в районе села батальное 57-летний водитель грузовика уснул за рулем и выехал на "встречку". Там он по касательной столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем МАЗ, который попытался уйти от удара.

Дальше грузовик виновника ДТП лоб в лоб въехал в автобус БАЗ и, разрушив его переднюю часть, съехал с трассы влево и опрокинулся.

- По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД РК. - Обстоятельства ДТП и количество пострадавших выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.