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22.05.2019 13:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С паспортом маршрута

В Республике Крым будут регулировать организацию джип-туров
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Крым № 108(7866)
В июне в РК планируют принять закон, регулирующий перевозку туристов по опасным тропам в горно-лесистой местности. Сейчас, по мнению чиновников, автомототуры нередко опасны для здоровья отдыхающих и причиняют ущерб природе.

В законопроекте "Об особенностях организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории РК" предусматривается, что проезд через особо охраняемые природные территории возможен только после согласования с госструктурами и при соблюдении всех установленных там правил. Маршрут должен быть обустроен госучреждением либо организаторами поездок.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Последних обяжут иметь паспорт маршрута и схему движения авто, проводить перед сменой техконтроль транспорта и медосмотр водителей. На опасных маршрутах туристов должен будет сопровождать инструктор-проводник. Впрочем, это не обязательно еще один человек. Инструктором может стать и сам водитель, получивший соответствующую "корочку". Помимо того, в законопроекте прописан запрет на перевозку людей в кузове грузовика, а детей - без специальных удерживающих устройств. Власти полагают, что все эти меры позволят сократить смертность и травматизм, а также уменьшить экологический ущерб природе.

Пока документ прописан "в общем". Как все это организовать и проконтролировать - непонятно. Помимо того, экспертов в этой сфере удивляет факт отсутствия в законопроекте пункта оперевозках на востребованных у туристов квадроциклах.

Глава комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк говорит, что перед вторым чтением законопроект дополнят деталями. Форму паспорта и требования к схеме движения разработает Совмин, а ответственность за его невыполнение пропишут в законе об административных нарушениях.

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