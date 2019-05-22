Ученики 5-Б класса Зеленогорской средней школы Белогорского района записали видеообращение к Владимиру Путину. Дети просят президента спасти их школу. Ее закрыли в июле 2017 года на ремонт по федеральной целевой программе. Обещали открыть через пять месяцев. Но до настоящего времени объект законсервирован, идут суды с подрядчиком, денег на завершение работ нет. Жители сел опасаются, что школа так и останется недостроем и уже никогда не откроет свои двери для учащихся. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

"Мы хотим учиться!", "Спасите нашу школу, мы ее любим!", - призывают школьники президента и министра образования РФ. Пока взрослые решают взрослые бюрократические проблемы, детям лишь остается надеяться на то, что их услышат.

В живописной долине, в окружении зеленых холмов расположилось село Зеленогорское. Здесь живут около трех тысяч человек. Белоснежное трехэтажное здание школы с ярко-красной крышей видно сразу же, как только въезжаешь в поселок.

Школу построили в начале 90-х годов. Большая, светлая, просторная, на 500 мест. Здесь учились дети из нескольких окрестных сел. В 1998 году по крылу здания пошла трещина, постепенно она увеличивалась. По одной из версий, это произошло из-за движения грунта. Этот корпус школы (три этажа со спортивным залом, библиотекой, кабинетами химии, математики, информатики) был признан аварийным, из-за угрозы обрушения его закрыли.

Администрация обращалась к руководству района, школу посещали министры образования. Все обещали помочь, но дальше слов дело не шло. Изменения начались только после того, как Крым вошел в состав РФ. Учебное учреждение включили в федеральную целевую программу (ФЦП). Из бюджета на ремонт здания выделили 152 миллиона рублей. За счет этих средств должны были сделать капитальный ремонт всего здания и инженерных сетей: укрепить аварийное крыло, заменить окна и двери, отремонтировать фасад, туалеты, пищеблок, укрепить фундамент, оградить забором территорию.

Реконструкция школы началась в июле 2017 года, завершить ее планировали 25 декабря этого же года. На это время более 200 детей из Зеленогорского перевели в школу соседнего села Ароматное. А ученики 1-4 классов (200 человек) занимаются в здании местного детского сада. Думали, что в таких условиях придется учиться всего год. Но подрядчик не справился, сроки были сорваны.

Школа расторгла контракт со строительной фирмой в сентябре 2018 года. Из запланированного было сделано ограждение территории и укрепление фундамента, снесен и отстроен заново аварийный блок, заменены окна и крыша. Подрядчик подал иск в суд на школу. Реконструкция учебного учреждения приостановлена на неопределенный срок.

Подрядчик не считает себя виновным, он хочет вернуться на объект и завершить его. Его представители считают, что всему виной неправильно составленная техническая документация. Нужны дополнительные работы, не учтенные в смете.

Родители уверены: подрядчик делал свою работу добросовестно, о чем свидетельствует качество выполненных работ. Другой вопрос, куда делись деньги и кто в ответе за проект.

Пока чиновники решают, кто виноват и что делать, дети и учителя Зеленогорской школы ютятся в школе села Ароматное. Там пришлось в срочном порядке разместить две сотни учеников. Им выделили свободные помещения, не совсем пригодные для обучения. Дети жалуются на плесень и запах сырости в классах.

- Крымский мост построили всего за четыре года, а нашу школу не смогли отремонтировать за три. Как можно так распоряжаться бюджетными деньгами? - возмущаются родители. - Наши дети остались без полноценного образования, никто не может дать гарантии, что школа вообще откроется.

Десятилетний Лев Базаров, ученик четвертого класса, с нетерпением ждет, когда сможет учиться в нормальных условиях.

- Места в детском саду маловато, у нас в классе 21 человек, классы проходные. Нет коридоров, негде побегать на переменках, нет помещения для занятий физкультурой, - перечисляет Лев.

У Алены Ряполовой дочь учится в пятом классе, девочка ездит в Ароматненскую школу за 20 километров от родного села. В школе несколько смен. Первый урок начинается в 7.30 утра.

- Дети устают, у них снизилась успеваемость. В школьном буфете нет горячего питания, дети сидят на сухпайке, - говорит Алена.

- В школу в Ароматное мы попросились на один учебный год, а остались на неопределенное время. Сложно и детям, и учителям. Мой старший сын из-за таких условий хочет уходить после 9-го класса, - рассказывает Константин Палеха.

Беспокойство у родителей вызывает дорога, по которой дети каждый день добираются в школу. Дорога разбита, с ямами, один участок гравийный, были случаи, когда в дождь и слякоть там застревал автобус и дети шли пешком. Проблемы есть и со школьным транспортом, из четырех автобусов один вышел из строя, второй, по словам родителей, скоро уже тоже не сможет возить детей.

Корреспондент "РГ" проехала из Зеленогорского до Ароматного. Путь лежит мимо карьера, впереди идущие КАМАЗы везут щебень, пыль столбом, ничего не видно, и окна открывать нельзя.

После закрытия школы учителя вместе с учениками ездят в Ароматное. С собой ежедневно везут географические карты, тетради, методические пособия и другой наглядный материал. Все занятия проходят в одном классе, у ребят нет возможности посещать специально оборудованный кабинет химии или физики. Учителя Зеленогорской школы увольняются - большинство из них пенсионного возраста, им тяжело работать в таких условиях и каждый день ездить за 20 километров.

Учитель химии Ольга Коваленко, проработавшая в школе 35 лет, говорит, что учебное учреждение по материально-технической базе было одним из лучших в Крыму.

- К нам приезжали преподаватели химии со всего Крыма. Наш кабинет был оборудован всем необходимым, и своя лаборатория была. А теперь мы всем должны доказывать, что школа нужна и наши дети имеют право на качественное образование, - говорит Ольга Коваленко.

Официально

Министерство строительства и архитектуры РК сообщило, что реконструкция здания приостановлена "из-за проведения судебно-исковых работ в отношении подрядной организации "СФ Строитель". Судя по ответу, в школу дети вернутся нескоро.

В мае должна пройти судебная строительно-техническая экспертиза объекта для определения состояния здания и вычисления стоимости уже выполненных строительно-монтажных работ.

В случае выявления нарушений нужно будет провести корректировку проектно-сметной документации.

В 2019 году бюджетное финансирование на этот объект не предусмотрено. Для его обследования и корректировки проектно-сметной документации деньги придется изыскивать дополнительно.

Учитывая необходимость завершения судебных разбирательств и прочие процедуры, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Кстати

Минэкономразвития РФ пересмотрело федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 48 объектов, в том числе один объект, который нужно было ввести в эксплуатацию в 2018 году, и два объекта в 2017-м.

Всего же в Крыму свыше 60 объектов в рамках ФЦП не были завершены. Например, в Симферополе по вине подрядчиков в декабре 2018 года не были сданы четыре детских сада. В правительстве РФ также пообещали ужесточить ответственность за срыв контрактов для подрядчиков ФЦП по Крыму.