22 мая Таганрог раскрасился афишами, книжными развалами, а главное - читающей публикой, которая, можно сказать, разрывается между массой интересных встреч. Город принимает Международный Чеховский книжный фестиваль, в рамках которого в течение трех дней на 26 площадках пройдут более 60 мероприятий.

Фестиваль проводится на родине Чехова уже в 13-й раз, и организаторы - Пушкинская библиотека, управление культуры администрации Таганрога, Российская государственная детская библиотека - продумали все до мелочей, чрезвычайно разнообразив программу. На книжный форум собираются писатели и поэты со всей России. В городе ждут писателя и публициста Захара Прилепина, ученого-криминолога, писателя и сценариста Данила Корецкого, писателя и драматурга Михаила Мокиенко из Санкт-Петербурга, московских специалистов главных детских библиотек страны, а также делегацию Института славистики Дебреценского университета из Венгрии.

- За 12 лет на фестивале побывали более 250 гостей, - рассказала заведующая сектором культурных программ и проектов управления культуры Таганрога Людмила Скрынникова. - Помимо всего прочего город ежегодно открывает яркие таланты современных российских авторов детям и их родителям.

Наряду с традиционными лекциями и семинарами гостей фестиваля ждут открытые уроки, мастер-классы, литературные пикники и викторины, театрализованные представления, фотовыставки, экскурсии, флешмобы и даже исторические реконструкции.

Основная тема гуманитарного форума - "Книга, как витамин роста", где обсудят, как приучить к чтению подростков, каковы современные тенденции, проблемы. Профессор Йожеф Горетить из Венгрии дает мастер-класс русской славистики, а донские писатели собрали свою книжную выставку.

Основная тема форума - как приучить к чтению подростков, каковы современные тенденции и проблемы

А закроет фестиваль в День славянской письменности и культуры художественно-театральный проект "Луговые сны".