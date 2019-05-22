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22.05.2019 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гол в свои ворота

Подрядчику отказали в оплате непостроенного футбольного поля
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 110(7868)
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинской области вынес интересное решение, отказав победителю контракта на строительство современного футбольного поля в компенсации полной стоимости расходов на поставку необходимых материалов. Строительство поля так и не началось, а одержавшая победу на аукционе фирма попыталась через суд получить львиную долю предусмотренных муниципальным контрактом средств.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Футболистам Октябрьского района пока придется играть на чужом поле - свое так и не достроили. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Футболистам Октябрьского района пока придется играть на чужом поле - свое так и не достроили. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Некрасивая история произошла в Октябрьском районе Челябинской области. В августе прошлого года строительная фирма, победив в объявленном местными властями конкурсе, заключила контракт на строительство футбольного поля. Как следует из аукционной документации, начальная стоимость объекта в размере 2,704 миллиона рублей в ходе торгов была снижена с учетом коэффициента 0,75. Строителей это устроило. Причем по условиям контракта они брали на себя все расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

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Однако что-то пошло не так. И к обозначенному в документах сроку окончания работ, 30 октября прошлого года, исполнители успели только подвезти материалы для укладки покрытия футбольного поля - резиновую крошку и кварцевый песок. Представили за них счет и предложили властям расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Здесь-то во взаимоотношения заказчика и исполнителя и вкралась ошибка, которую поначалу не заметили ни в районном спорткомитете, ни в арбитражном суде Челябинской области. За завезенные на стройку материалы строители выкатили счет на сумму более 1,77 миллиона рублей, а поскольку весь контракт по итогам торгов оценивался в два с небольшим миллиона, подготовили соглашение о его расторжении с неисполненными обязательствами на сумму… всего 258 тысяч рублей, от которых строители решили отказаться, признав свою "недоработочку".

Исполнители успели только подвезти материалы для укладки покрытия футбольного поля - резиновую крошку и кварцевый песок. Представили за них счет и предложили властям расторгнуть контракт по соглашению сторон

Другими словами, футбольное поле в Октябрьском районе так и не появилось, а выигравшая торги фирма попыталась получить выделенные на его строительство деньги за поставку песка и резиновой крошки. А когда соглашение, как впоследствии заявили власти, исключительно по недосмотру представителей спорткомитета было подписано, еще и начали грозить взысканием неустойки за каждый день просроченного платежа.

Фото: iStock
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Опомнившись, представители районного спорткомитета обратились в челябинский арбитраж с требованием признать заключенное на таких условиях соглашение о расторжении контракта недействительным. Оппоненты выступили с иском о взыскании задолженности и неустойки. И, как ни странно, выиграли процесс. Суд пришел к выводу, что законных оснований для расторжения подписанного обеими сторонами соглашения нет. А всякая работа должна быть оплачена.

И только апелляционный арбитражный суд, разобравшись в обстоятельствах дела, пришел к выводу о неумеренных аппетитах подрядчика.

Ведь если общая сумма контракта в ходе торгов снизилась в 0,75 раза, то соответственно должна быть уменьшена и цена всех составляющих - расходов на материалы и собственно строительство футбольного поля. Другими словами, победив в конкурсе и согласившись построить объект за 2,028 миллиона рублей, строители автоматически взяли на себя обязательства поставить все необходимые для этого материалы за 1,138 миллиона, а уж никак не за 1,77, и провести строительно-монтажные работы за 890,6 тысячи, а не за оставшиеся после вычета стоимости материалов 258 тысяч.

А поскольку ни одна из сторон не оспаривала, что в установленный срок была выполнена только первая часть контракта, то и заплатить администрация обязана только за нее. И именно столько, сколько обозначено в документе, даже если материалы обошлись поставщику дороже. Ведь, заключая контракт, он брал на себя эти риски. Возможно, надеялся компенсировать потери удешевлением самого строительства, от которого впоследствии решил вообще отказаться.

Фото: iStock
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В итоге суд признал доводы районных властей обоснованными. Подписанное ранее соглашение о расторжении контракта "по остаточному принципу" признано недействительным. А в пользу строителей взысканы только предусмотренные первой частью контракта 1,138 миллиона рублей (на момент вынесения решения уже перечисленные из бюджета на счет фирмы). В остальной части требования строителей о выплате "задолженности" в размере 631 тысячи рублей и пеней оставлены без удовлетворения. Кроме того, подрядчик как проигравшая сторона возьмет на себя расходы по оплате госпошлины.

По сути, участникам торгов на заключение государственных контрактов в очередной раз указано: безнаказанно откусить от бюджетного пирога не получится. Однако желающих половить рыбку в мутной воде меньше не становится. Более того, недобросовестные исполнители пытаются изобрести все новые схемы выкачивания бюджетных средств.

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