Корейцы построят в Тюмени центр для пенсионеров

Тюменские строители подписали с коллегами из Кореи соглашение о совместном возведении в городе специализированного центра для людей пожилого возраста, а также - о создании уникального тематического парка для детей.

По данным Почетного консульства Республики Кореи в Тюменской области, для людей золотого возраста будет организовано не только постоянное пребывание, включающее медицинское наблюдение, но и организован "гостевой" режим. Пожилые смогут приходить сюда в удобное для них время и проводить досуг - общаться с ровесниками и единомышленниками, заниматься спортом, развивать в себе таланты.

Для тех, кто пожелает здесь пожить, обещают создать комфортабельные условия.

На территории центра компании намерены возвести церковь, парк и поликлинику.

Авторы проекта надеются, что с появлением такого учреждения у многих пенсионеров начнется совершенно иная жизнь - более насыщенная и интересная. Что очень важно. Ведь продолжительность жизни в стране растет. Сейчас она составляет 72,5 года. При этом четверть населения России - пенсионеры, многие из которых живут в своем одиноком мире. Существующие дома престарелых бабушки и дедушки в большинстве случаев предпочитают обходить стороной.

Кроме того стороны договорились создать в Тюмени тематический детский парк. Он будет иметь образовательный характер. На базе парка подрастающее поколение сможет в безопасной обстановке, под руководством инструкторов, попробовать себя в профессиях мечты. Производственные условия будут максимально приближены к реальным. Всего дети смогут здесь "примерить" на себя около 60 различных профессий.