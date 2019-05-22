Математики: Глобальное потепление приведет к резкому похолоданию

Землю в будущем ожидает резкое похолодание. К такому неожиданному выводу пришли исследователи УрФУ, создавшие математические модели изменения климата.

Математики рассчитали, как будут изменяться средняя температура океана и масса континентального льда при внешних воздействиях на них. Фото: Пресс-служба УрФУ

По словам профессора кафедры теоретической и математической физики Дмитрия Александрова, потепление климата - это реальность: оно проявляется в повышении уровня парниковых газов, интенсивном таянии льдов и, как следствии, повышении уровня Мирового океана. Однако, данные математического моделирования показывают: локальный рост температур не вечен.

Виновником этого называют Мировой океан: большой приток пресной воды из-за таяния льдов нарушает циркуляцию потоков (плотность пресной воды ниже, чем соленой). Экспериментально доказано: это приводит к ослаблению (и даже остановке) поверхностных потоков теплой воды (в частности, Гольфстрима) от экватора к полюсам. Как следствие - к похолоданию сначала в Северной Америке и Европе, а затем - и к глобальному понижению температур.

Также ученые отмечают рост ледника Якобсхавн в Западной Гренландии (его изучают уже более 250 лет, что помогает понять проблемы изменение климата): и это удивительное явление, так как в последние годы он таял, причем, весьма быстрыми темпами. "Причиной роста, вероятно, стало охлаждение океанических вод в заливе Диско", - подчеркнули в пресс-службе вуза.

Еще одно любопытное замечание: в последние эпохи, в сравнении с предыдущими, перепады температуры стали более резкими. "Природные факторы всегда были и будут вне зависимости от деятельности человека, - говорит Александров. - Но исключать полностью антропогенное воздействие или влияние внешних возмущений нельзя".

По его словам, крупные перепады происходят примерно каждые сто тысяч лет. Плюс, случаются и мелкие перепады со средним периодом примерно в 20-40 тысяч лет.

Точно определить, когда наступит следующий Ледниковый период, ученые пока не могут: нужно просчитать процессы, влияющие на изменения климата, собрать их в более емкие математические модели и протестировать на суперкомпьютере - на решение этой задачи могут потребоваться десятилетия.

"Для создания прогностической модели необходимо учесть влияние на таяние льдов и динамику климата многих переменных: солнечную активность, давление, объем воздушных и водных масс. Кроме того, влажность, которая создает предпосылки для парникового эффекта. Также нельзя забывать про антропогенное воздействие и влияние астрономического форсинга: изменение наклона земной оси, формы земной орбиты. Этот список можно продолжить", - говорит исследователь.