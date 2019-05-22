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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сам себе продвиженец

Малый бизнес на собственных ошибках учится вести дела через социальные сети
Текст: Алена Маркина (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 110(7868)
Большинство владельцев малого бизнеса - 81 процент - предпочитает самостоятельно вести странички своего предприятия в социальных сетях, при этом 66 процентов из них признаются, что постигают основы онлайн-коммуникации на собственных ошибках.

Такие данные показало исследование, которое в рамках совместного проекта провели социальная сеть "ВКонтакте" и один из федеральных банков. В опросе приняли участие почти три тысячи бизнесменов. Только десять процентов из них доверяют вести аккаунт своего бизнеса кому-то из сотрудников. Еще у семи процентов за эту задачу отвечает профильный специалист и лишь два процента прибегают к услугам специализированных агентств.

Большинство респондентов (79 процентов) завели страничку своего бизнеса с самого момента его основания, семь процентов дошли до реализации этой идеи только через год, а 11 процентов предпринимателей задумались о представлении своей фирмы в соцсетях через два с лишним года с момента ее создания.

Большинство сайтов первой двадцатки по популярности - социальные сети. Именно там чаще всего и происходит первый контакт продавца и будущего клиента

Две трети бизнесменов признались, что учатся грамотно вести общение в Сети на собственных ошибках - они получают знания из личного опыта. Четверть бизнесменов узнает необходимую информацию из статей или интернет-постов с советами экспертов. Онлайн- и офлайн-курсы предпочитают 12 и 4 процента соответственно, а 15 процентов опрошенных смотрят видеоуроки и прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых. И лишь 7 процентов предпринимателей выбирают книги и прямые трансляции.

Фото: photoxpress
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- Мы видим огромный рост аудитории в интернет-пространстве. Что там делают люди? Они общаются, изучают иностранные языки, постигают новые профессии, смотрят фильмы, слушают музыку, обмениваются фотографиями, а кроме того, приобретают. Статистика показывает, что большинство потенциальных покупателей заходят в интернет и выбирают товар или услугу. Они смотрят отзывы покупателей, сравнивают предложения, читают подробное описание и так далее, - отмечает эксперт Ирина Кащеева. - Важно, что среди сайтов первой двадцатки по популярности - преимущественно социальные сети. Именно там чаще всего и происходит первый контакт продавца и его будущего клиента.

Банковский бизнес видит среди мелких предпринимателей своих потенциальных партнеров, поэтому готов поддерживать их развитие, например, создает специальные грантовые программы для тех, кто учится использовать социальные сети. Так, в тройку лучших молодых предпринимателей проекта вошла владелица кондитерской онлайн-школы из Нижневартовска (Югра). Среди других бизнесов, активно продвигающих свои товары и услуги в социальных сетях, - мастерская десертов, студия вышивки, частный детский сад и мастерская кожаных изделий.

Экономика Бизнес Малый бизнес УрФО
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