На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже

Пятеро несовершеннолетних жителей поселка Малышева пострадали сегодня в результате взрыва газового баллона.

Сообщение об инциденте в гараже на улице Февральской поступило в экстренные службы около восьми вечера.

Как сообщает официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, пятеро юношей 2002 и 2003 годов рождения обратились в больницу с термическими ожогами лица, кистей, головы.

Всех госпитализировали.

"Произошла детонация газовоздушной смеси, которая образовалась из-за того, что баллон с пропаном был на какое-то время открыт, а рядом находился источник огня. Обошлось без последующего горения. Разрушений нет", рассказали в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.