В Тюменской области территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами признана неактуальной, требующей серьезных корректив. На портале органов госвласти региона (regulation.tyumen.gov.ru) размещен проект постановления правительства области о внесении изменений в документ. Общественные активисты, которые ранее предъявляли к нему массу претензий, эксперты и все другие граждане могут до 14 июня направить разработчикам свои вопросы, замечания и предложения.

Схема была утверждена в начале сентября 2018-го. Через пару месяцев в нее внесли поправки. Но этого оказалось недостаточно. В документе нет важных разделов, детализирующих объемы вложений в строительство инфраструктуры, их экономическую эффективность, не хватает и прогнозов о верхних планках тарифов (наличия этих сведений требует федеральный закон "Об отходах производства и потребления").

В регионе, где плата за ТКО одна из самых высоких в РФ, все цифры должны быть выверены и убедительны

Депутат областной Думы Тамара Казанцева хочет, в частности, понять и логику расчетов по объемам образования мусора. Почему-то в Ишиме, к примеру, его, согласно схеме, образуется гораздо больше, чем в Тобольске, хотя первый город по численности населения уступает второму на 40 процентов. В регионе, где плата за ТКО одна из самых высоких в РФ, все цифры, считает депутат, должны быть выверены и убедительны. В важный документ даже вкралась странная "техническая опечатка": речь идет о мусороперерабатывающих заводах, тогда как фактически строят мусоросортировочные. А ведь разница между ними большая.

В итоге представители общественных организаций, инициативных групп жителей Тюмени, собрав около 16 тысяч подписей, обратились в администрацию президента РФ с письмом о дефектах мусорной реформы в регионе. Затем последовал коллективный иск в суд с требованием признания недействительным постановления об утверждении территориальной схемы обращения с ТКО. Вопросы по теме возникли и у прокуратуры.

Суд, рассматривающий административный иск общественников, отложил его рассмотрение до 17 июня, а в срок до 7 июня потребовал от властей предоставить исчерпывающие изначальные данные, на основании которых делался среднесрочный прогноз по объемам образования коммунальных отходов. Представитель правительства региона неполное соответствие схемы законодательству объяснил тем, что ее составители не успевали за изменениями правовой базы. Новая редакция документа, выставленного на общественное обсуждение, поступит в суд как раз к моменту возобновления слушаний.

Официально

Концепция сбора, сортировки и утилизации мусора основана на принципах государственно-частного партнерства. Первый вариант, предусматривающий инвестиции в 1,5 миллиарда рублей, был со временем забракован. В концессионном соглашении планка вложений поднята до 2,5 миллиарда. Из трех запланированных сортировочных заводов заработал один - близ Тюмени. За ним запустят на северо-востоке и юго-востоке территории еще два аналогичных, только мощностью в 9-14 раз меньше, а также мусоросортировочную станцию в Ялуторовске.

Из принимаемых тюменским предприятием отходов не менее 80 процентов (по весу) захоранивается на полигоне. Это то, что не годится для вторичной переработки. На продаже востребованного сырья региональный оператор с начала года заработал 35,5 миллиона рублей. Какова доля реализованных материалов в общей массе отсортированных, не сообщается.