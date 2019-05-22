Новости

ОДКБ призывает НАТО к диалогу 20:27
В Тверской области отравились 11 школьников 20:03
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 19:36
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 19:31
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 19:21
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза 17:58
СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье 17:57
Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей 17:54
Москвичи стали реже покупать новые автомобили 17:51
В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов" 17:50
В Мексике продадут имущество коррупционеров, чтобы помочь бедным 17:36
Воробьев: У США есть мастеровитые парни, повидавшие в хоккее 17:35
"Почта России" потратит 40 млрд рублей на цифровизацию сервисов 17:29
Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 19:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Квота на дым

Уральские промышленники снижают вредные выбросы в атмосферу
Текст: Татьяна Казанцева (УрФО) , Арина Михайлова
Российская газета - Экономика УРФО № 110(7868)
Законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этой неделе поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Ожидается, что до 1 июля его примет Госдума. Согласно этому документу в 2020-2024 годах пройдет эксперимент в 12 российских городах, в их числе три уральских - Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА НОВОСТИ Жители нередко принимают за вредные выбросы клубы пара над трубами, тогда как самые опасные загрязнения не заметны - не имеют ни цвета, ни запаха. Фото: Алексей Мальгавко / РИА НОВОСТИ
Жители нередко принимают за вредные выбросы клубы пара над трубами, тогда как самые опасные загрязнения не заметны - не имеют ни цвета, ни запаха. Фото: Алексей Мальгавко / РИА НОВОСТИ

Проект закона подготовлен Минприроды во исполнение майских указов президента России. В рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" предусмотрено снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в частности, уменьшение к концу 2024 года совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах на 22 процента. Законопроектом предлагается закрепить право субъектов Федерации на проведение сводных расчетов: они позволят определять вклад конкретного источника в загрязнение воздуха и устанавливать для него квоты на выбросы, а также выявлять зоны повышенной нагрузки на экологию и с учетом этого планировать градостроительную деятельность. Как считают разработчики, принятие закона послужит стимулом для промышленных предприятий к внедрению современных технологий, а значит, улучшению экологической обстановки в индустриальных центрах.

Как сообщили "РГ" в минэкологии Челябинской области, здесь работу по сводным расчетам ведут давно - с 2015 года - в пяти промышленных городах: Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Златоусте. В 2016 году Всероссийский НИИ охраны окружающей среды сформировал базу данных крупнейших источников выбросов, в нее сегодня входит информация о 223 предприятиях и 23 автомагистралях Челябинска, 38 предприятиях и 20 автодорогах Магнитогорска и т.д. Для 23 предприятий Челябинска и Магнитогорска определен перечень из 32 загрязняющих веществ, выбросы которых требуется снижать, и сделана предварительная оценка квот, которая станет основой для нормирования источников выбросов, когда закон вступит в силу.

Для 23 предприятий Челябинска и Магнитогорска определен перечень из 32 загрязняющих веществ, выбросы которых требуется снижать, и сделана предварительная оценка квот

Собственно, все эти годы министерство готовит промышленников к тому, что им придется работать по квотам. Предприятия сделали свои расчеты и прикинули, как им вписаться в нужные показатели. В феврале 2019-го, когда законопроект поступил наконец в правительство РФ, региональные власти создали рабочую группу для разработки конкретной документации - в нее вошли и представители крупных предприятий Челябинска и Магнитогорска.

Нижний Тагил тоже готовится к внедрению новых экологических правил. На сайте горадминистрации выложены данные мониторинга атмосферного воздуха в жилой части города, проведенного в 2018 году. Они не слишком благополучные, но все же не устрашающие. Наиболее существенно превышены нормативы содержания в воздухе аммиака (в три раза), диоксида азота (в 1,5) и бензопирена (в 1,7) в отдельных микрорайонах - подобные цифры характеризуют любой крупный промышленный город.

Фото: iStock
Крупную теплостанцию Челябинска переведут на газ

Впрочем, как выяснилось, стационарные посты мониторинга не дают полной картины: среднесуточные результаты смазаны, залповый выброс они не покажут.

А вот "подфакельные" исследования, проведенные передвижным постом (например, в направлении дыма из заводской трубы), дают другие результаты. Интересно, что самые опасные выбросы люди не ощущают - они почти не пахнут.

- Выбросы бензопирена, на которые жалуются горожане, имеют резкий запах, но их можно назвать "легкими" по удельному весу. Бурый дым без запаха опаснее - содержит триоксид железа, углерод - и дает большой тоннаж выбросов, - объяснил корреспонденту "РГ" руководитель отдела экологии и природопользования администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев.

По оценке экспертов, основные поставщики загрязнений - крупнейшие промышленные предприятия: ЕВРАЗ НТМК (он дает 47 процентов выбросов), Высокогорский ГОК и Уралвагонзавод. Однако заводы тратят серьезные средства на экологические мероприятия и снижают выбросы. Во всяком случае, плотного дымного облака, какое постоянно висело над Тагилом в конце прошлого века, горожане давно уже не наблюдают.

- Тагильские промышленные предприятия согласовали план действий по снижению экологической нагрузки и приступили к его реализации, - утверждает глава города Владислав Пинаев.

Кардинально изменить ситуацию может только тотальная реконструкция производства, повсеместное внедрение новых технологий очистки воздуха

Пожалуй, главный пункт в этом списке - остановка шестой доменной печи НТМК. Металлургический комбинат в последние годы провел масштабное техническое перевооружение и продолжает модернизацию производства. Так, новая домна, введенная в строй в прошлом году, оказывает на окружающую среду несопоставимо меньшее влияние, чем ее предшественницы. ВГОК консервирует Западный карьер и реконструирует участок дробления, а также закрывает шахту "Магнетитовая". УВЗ модернизирует объекты теплоэнергетики и внедряет новое оборудование, которое в будущем позволит снизить выбросы.

На Южном Урале снизились вредные выбросы в атмосферу
На Урале хозяина теплиц оштрафовали на 750 тысяч рублей за химикаты

Однако кардинально изменить ситуацию может, по мнению Алексея Сергеева, только тотальная реконструкция производства, повсеместное внедрение новых технологий очистки воздуха. Увы, современные высокоэффективные фильтры стоят дорого - предприятиям предстоят серьезные вложения, и далеко не все к ним готовы.

Тем временем свою лепту в экологию планирует внести и администрация Нижнего Тагила, реконструируя муниципальные котельные: в рамках проекта "Чистый воздух" будут переведены на газ семь энергоисточников. Кроме того, учитывая, что около 14 процентов в общей массе выбросов составляют автомобильные выхлопы, мэрия осуществляет перевод общественного транспорта на газ. Уже сейчас на голубом топливе работают 564 автобуса и 593 маршрутных такси.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в 2014-2018 годах на экологические мероприятия предприятия города потратили более 1,16 миллиарда рублей. Результат - снижение объема выбросов от основных источников со 129,7 до 114,5 тысячи тонн, то есть более чем на 11 процентов.

Комментарий

Александр Федоров, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области:

- Сложно, но очень важно соблюдать баланс между экологией и экономикой: чтобы и воздух сделать чище, и при этом не снижать количество рабочих мест, произведенного продукта и отчисляемых налогов. Решать вопросы придется силами самих промышленников: бизнес должен вкладывать в модернизацию производств и в применение наилучших доступных технологий. Вместе с тем государство обязано выступить гарантом баланса интересов общества и бизнеса, давая возможность предприятиям работать и развиваться. Отмечу: за последние пять лет экологические отчисления южноуральских компаний выросли с 11 до 14 миллиардов рублей.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии