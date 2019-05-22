Законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этой неделе поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Ожидается, что до 1 июля его примет Госдума. Согласно этому документу в 2020-2024 годах пройдет эксперимент в 12 российских городах, в их числе три уральских - Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск.

Жители нередко принимают за вредные выбросы клубы пара над трубами, тогда как самые опасные загрязнения не заметны - не имеют ни цвета, ни запаха. Фото: Алексей Мальгавко / РИА НОВОСТИ

Проект закона подготовлен Минприроды во исполнение майских указов президента России. В рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" предусмотрено снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в частности, уменьшение к концу 2024 года совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах на 22 процента. Законопроектом предлагается закрепить право субъектов Федерации на проведение сводных расчетов: они позволят определять вклад конкретного источника в загрязнение воздуха и устанавливать для него квоты на выбросы, а также выявлять зоны повышенной нагрузки на экологию и с учетом этого планировать градостроительную деятельность. Как считают разработчики, принятие закона послужит стимулом для промышленных предприятий к внедрению современных технологий, а значит, улучшению экологической обстановки в индустриальных центрах.

Как сообщили "РГ" в минэкологии Челябинской области, здесь работу по сводным расчетам ведут давно - с 2015 года - в пяти промышленных городах: Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Златоусте. В 2016 году Всероссийский НИИ охраны окружающей среды сформировал базу данных крупнейших источников выбросов, в нее сегодня входит информация о 223 предприятиях и 23 автомагистралях Челябинска, 38 предприятиях и 20 автодорогах Магнитогорска и т.д. Для 23 предприятий Челябинска и Магнитогорска определен перечень из 32 загрязняющих веществ, выбросы которых требуется снижать, и сделана предварительная оценка квот, которая станет основой для нормирования источников выбросов, когда закон вступит в силу.

Для 23 предприятий Челябинска и Магнитогорска определен перечень из 32 загрязняющих веществ, выбросы которых требуется снижать, и сделана предварительная оценка квот

Собственно, все эти годы министерство готовит промышленников к тому, что им придется работать по квотам. Предприятия сделали свои расчеты и прикинули, как им вписаться в нужные показатели. В феврале 2019-го, когда законопроект поступил наконец в правительство РФ, региональные власти создали рабочую группу для разработки конкретной документации - в нее вошли и представители крупных предприятий Челябинска и Магнитогорска.

Нижний Тагил тоже готовится к внедрению новых экологических правил. На сайте горадминистрации выложены данные мониторинга атмосферного воздуха в жилой части города, проведенного в 2018 году. Они не слишком благополучные, но все же не устрашающие. Наиболее существенно превышены нормативы содержания в воздухе аммиака (в три раза), диоксида азота (в 1,5) и бензопирена (в 1,7) в отдельных микрорайонах - подобные цифры характеризуют любой крупный промышленный город.

Впрочем, как выяснилось, стационарные посты мониторинга не дают полной картины: среднесуточные результаты смазаны, залповый выброс они не покажут.

А вот "подфакельные" исследования, проведенные передвижным постом (например, в направлении дыма из заводской трубы), дают другие результаты. Интересно, что самые опасные выбросы люди не ощущают - они почти не пахнут.

- Выбросы бензопирена, на которые жалуются горожане, имеют резкий запах, но их можно назвать "легкими" по удельному весу. Бурый дым без запаха опаснее - содержит триоксид железа, углерод - и дает большой тоннаж выбросов, - объяснил корреспонденту "РГ" руководитель отдела экологии и природопользования администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев.

По оценке экспертов, основные поставщики загрязнений - крупнейшие промышленные предприятия: ЕВРАЗ НТМК (он дает 47 процентов выбросов), Высокогорский ГОК и Уралвагонзавод. Однако заводы тратят серьезные средства на экологические мероприятия и снижают выбросы. Во всяком случае, плотного дымного облака, какое постоянно висело над Тагилом в конце прошлого века, горожане давно уже не наблюдают.

- Тагильские промышленные предприятия согласовали план действий по снижению экологической нагрузки и приступили к его реализации, - утверждает глава города Владислав Пинаев.

Кардинально изменить ситуацию может только тотальная реконструкция производства, повсеместное внедрение новых технологий очистки воздуха

Пожалуй, главный пункт в этом списке - остановка шестой доменной печи НТМК. Металлургический комбинат в последние годы провел масштабное техническое перевооружение и продолжает модернизацию производства. Так, новая домна, введенная в строй в прошлом году, оказывает на окружающую среду несопоставимо меньшее влияние, чем ее предшественницы. ВГОК консервирует Западный карьер и реконструирует участок дробления, а также закрывает шахту "Магнетитовая". УВЗ модернизирует объекты теплоэнергетики и внедряет новое оборудование, которое в будущем позволит снизить выбросы.

Однако кардинально изменить ситуацию может, по мнению Алексея Сергеева, только тотальная реконструкция производства, повсеместное внедрение новых технологий очистки воздуха. Увы, современные высокоэффективные фильтры стоят дорого - предприятиям предстоят серьезные вложения, и далеко не все к ним готовы.

Тем временем свою лепту в экологию планирует внести и администрация Нижнего Тагила, реконструируя муниципальные котельные: в рамках проекта "Чистый воздух" будут переведены на газ семь энергоисточников. Кроме того, учитывая, что около 14 процентов в общей массе выбросов составляют автомобильные выхлопы, мэрия осуществляет перевод общественного транспорта на газ. Уже сейчас на голубом топливе работают 564 автобуса и 593 маршрутных такси.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в 2014-2018 годах на экологические мероприятия предприятия города потратили более 1,16 миллиарда рублей. Результат - снижение объема выбросов от основных источников со 129,7 до 114,5 тысячи тонн, то есть более чем на 11 процентов.

Комментарий

Александр Федоров, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области:

- Сложно, но очень важно соблюдать баланс между экологией и экономикой: чтобы и воздух сделать чище, и при этом не снижать количество рабочих мест, произведенного продукта и отчисляемых налогов. Решать вопросы придется силами самих промышленников: бизнес должен вкладывать в модернизацию производств и в применение наилучших доступных технологий. Вместе с тем государство обязано выступить гарантом баланса интересов общества и бизнеса, давая возможность предприятиям работать и развиваться. Отмечу: за последние пять лет экологические отчисления южноуральских компаний выросли с 11 до 14 миллиардов рублей.