Уральские ученые использовали "вибратор" для производства деталей

Прибор, разработанный учеными УрГАУ, предназначен для металлорежущих бесцентрово-шлифовальных станков, на которых делают порядка 60 процентов мирового объема цилиндрических деталей, использующихся в любой отрасли машиностроения.

Патент на изобретение ученые получили накануне, сообщает пресс-служба университета. Раньше производство деталей контролировал человек. Это было долго по времени и затратно по деньгам. При этом процент бракованных изделий был высок: на 100 штук приходилось примерно 10 неподходящих.

Ученые разработали прибор, который позволяет автоматизировать процесс контроля. Это многофункциональный виброконтактный преобразователь контроля отверстий, который устанавливается на металлорежущий станок. С помощью датчиков он проверяет 10 изделий в секунду и если обнаруживает несовпадения по размеру, подает сигнал и корректирует работу станка.

Впервые в мире в уральском вузе использовали виброгенератор, который вырабатывает ток, и вибратор, который приводит в колебательное движение измерительный щуп, осуществляющий контакт с контролируемой поверхностью. Кстати, главное отличие от зарубежных аналогов как раз в том, что это первый прибор, который может проверять не бесконечный кусок металла, а детали ограниченной формы.

Экономический эффект от внедрения нового оборудования автоматизированного контроля позволит сэкономить предприятию, которое его приобретет, не менее 600 тысяч рублей в год, а окупится за 3 месяца. Сам прибор стоит 25 тысяч рублей. Разработка уже внедряется на уральских заводах.