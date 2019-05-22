Неделя предпринимательства проходит в эти дни во всех регионах страны и завершится всероссийским Днем предпринимателя 26 мая. Какие проблемы стоят сегодня перед бизнесом? Неожиданные результаты дал опрос, проведенный экспертами аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Традиционно называемые в числе проблем высокие налоги и сложности с получением кредитов уже не в топе. По мнению большинства бизнесменов, главное препятствие для ведения своего дела - низкое качество правового регулирования.

Бизнес утверждает: в первую очередь для развития нужны внятные, предсказуемые правила игры. Вместо этого предприниматели часто вынуждены работать так, словно проходят опасный квест, теряя массу времени, сил и денег на оформление бесконечных бумаг и выполнение нередко бессмысленных требований. Некоторые нормативные акты вообще приводят к гибели целых сегментов бизнеса. Вот лишь один из примеров.

- В Екатеринбурге одним росчерком пера "приговорили" нестационарные объекты торговли, их около 2100 в общей сложности,а работают там 5-6 тысяч человек, - говорит региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх. - Да, многочисленные киоски в какой-то степени мешают проведению крупных международных событий, но, убеждена, к решению нужно было подходить более вдумчиво, не рубить сплеча. Особенно учитывая социальные последствия такого шага: с учетом членов семей пострадает не меньше 20-25 тысяч человек.

Своего рода лекарством от принятия непродуманных, сырых нормативно-правовых актов стала процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Она была введена специально для того, чтобы документы подвергались критическому осмыслению бизнес-сообществом и органами власти еще до их принятия, чтобы можно было вовремя исправить ошибки и избежать издержки. Причем для всех сторон - не только для предпринимателей и потребителей, но и для бюджета.

В Свердловской области процедура ОРВ заработала восемь лет назад. Она дает результаты, но и сама нуждается в доработке.

- За 2018 год исследовано 89 нормативно-правовых актов, по ним поступило 1238 предложений, - рассказывает замминистра экономики и территориального развития Свердловской области Анна Ускова.

Получается, что в среднем на каждый документ приходится по 13 замечаний и предложений, треть из них касается сопроводительных документов. Как отмечают предприниматели, часто в постановлениях нет четких обоснований принимаемых решений, а иногда и откровенной логики. Скажем, в одних регионах высота вышек сотовой связи ограничивается 30 метрами, тогда как в других предел - 60. Часто не учитывается территориальный принцип, когда, например, для богом забытой глубинки, где нет интернета, предъявляется требование сдавать документы в электронном виде.

В то же время и сами предприниматели не слишком стремятся участвовать в процедуре ОРВ, особенно в малых городах.

- У нас всего пять тысяч человек населения, - рассказывает глава Верх-Нейвинска Елена Плохих, - и, прямо скажу, проводить процедуру ОРВ некому, предприниматели не идут на контакт, а ведь мы сами заинтересованы в независимой оценке бизнеса. Нам очень нужна обратная связь, важно знать, насколько качественные решения мы принимаем.

Заметим, оценка регулирующего воздействия - это еще и инструмент борьбы с коррупцией. Ведь часто взятки дают именно потому, что не могут выполнить требования тех или иных актов. В общем, как пошутил в ходе одного из круглых столов в рамках недели предпринимательства начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, власть плохих решений не принимает, правда, они иногда слишком дорого обходятся.

Прямая речь

Максим Орешкин, министр экономического развития России:

- В стране более 9000 нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, часть из которых избыточные, неэффективные, устаревшие. Механизм ОРВ позволяет провести их тотальный пересмотр, что приведет к росту малого и среднего бизнеса, созданию благоприятного инвестклимата. Соблюдение неэффективных требований не только дорого обходится предпринимательскому сообществу, но и требует серьезных трудозатрат со стороны контролирующих органов. ОРВ позволяет выстроить четкую оценку рисков, сконцентрировать внимание именно на том, где эти риски существуют, и в итоге сформировать систему умного контроля.