В семи регионах страны в 2019 году будут запущены программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. В УрФО пилотными территориями станут Свердловская и Тюменская области.

В перечень рисков включат угрозы как стихийного характера, вроде наводнений и ураганов, так и бытового - от протечек труб до пожаров. Предполагается, что ущерб от них будет компенсироваться из трех источников: федерального и регионального бюджетов, а также средств страховых компаний-партнеров. Аналогичная программа страхования жилья уже 20 лет действует в Москве, в городе застраховано около половины квартир - это высокий показатель по сравнению с другими регионами.

По словам Валерии Юровой, руководителя управления по страхованию имущества одной из страховых компаний, будут предусмотрены разные варианты участия собственников жилья в программе. Это возможность уплаты страховой премии единовременно за год или в рассрочку - например, раз в квартал или в месяц. Возможен и вариант включения платежа по страховому договору отдельной строкой в квитанцию по оплате услуг ЖКХ.

По мнению экспертов страхового рынка, основная проблема - в неготовности граждан брать на себя ответственность за собственное имущество в надежде на помощь государства.

Тем временем

Страховщики проанализировали, при каких обстоятельствах причиняется наибольший вред застрахованному имуществу россиян. Оказалось, что основной ущерб наносят стихийные бедствия и пожары - соответственно 33,8 и 29,1 процента страховых случаев. Аварии отопительных, водопроводных и канализационных систем случаются реже, но и на них приходится почти 19 процентов происшествий. 18 процентов занимают противоправные действия третьих лиц, то есть взломы, кражи и т.п.

При этом, по статистике страховых компаний, самым "пожароопасным" периодом в течение недели оказалась суббота. Кстати, и максимальное число краж и взломов тоже приходится на пятницу и субботу. А вот бытовые аварии чаще всего происходят в понедельник.