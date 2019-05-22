Новости

ОДКБ призывает НАТО к диалогу 20:27
В Тверской области отравились 11 школьников 20:03
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 19:36
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 19:31
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 19:21
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза 17:58
СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье 17:57
Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей 17:54
Москвичи стали реже покупать новые автомобили 17:51
В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов" 17:50
В Мексике продадут имущество коррупционеров, чтобы помочь бедным 17:36
Воробьев: У США есть мастеровитые парни, повидавшие в хоккее 17:35
"Почта России" потратит 40 млрд рублей на цифровизацию сервисов 17:29
Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 19:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Горят по выходным

Жителей двух регионов УрФО могут обязать страховать жилье
Текст: Алена Маркина (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 110(7868)
В семи регионах страны в 2019 году будут запущены программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. В УрФО пилотными территориями станут Свердловская и Тюменская области.

В перечень рисков включат угрозы как стихийного характера, вроде наводнений и ураганов, так и бытового - от протечек труб до пожаров. Предполагается, что ущерб от них будет компенсироваться из трех источников: федерального и регионального бюджетов, а также средств страховых компаний-партнеров. Аналогичная программа страхования жилья уже 20 лет действует в Москве, в городе застраховано около половины квартир - это высокий показатель по сравнению с другими регионами.

Фото: iStock
Страховщикам запретили навязывать дополнительные услуги

По словам Валерии Юровой, руководителя управления по страхованию имущества одной из страховых компаний, будут предусмотрены разные варианты участия собственников жилья в программе. Это возможность уплаты страховой премии единовременно за год или в рассрочку - например, раз в квартал или в месяц. Возможен и вариант включения платежа по страховому договору отдельной строкой в квитанцию по оплате услуг ЖКХ.

По мнению экспертов страхового рынка, основная проблема - в неготовности граждан брать на себя ответственность за собственное имущество в надежде на помощь государства.

Тем временем

Страховщики проанализировали, при каких обстоятельствах причиняется наибольший вред застрахованному имуществу россиян. Оказалось, что основной ущерб наносят стихийные бедствия и пожары - соответственно 33,8 и 29,1 процента страховых случаев. Аварии отопительных, водопроводных и канализационных систем случаются реже, но и на них приходится почти 19 процентов происшествий. 18 процентов занимают противоправные действия третьих лиц, то есть взломы, кражи и т.п.

При этом, по статистике страховых компаний, самым "пожароопасным" периодом в течение недели оказалась суббота. Кстати, и максимальное число краж и взломов тоже приходится на пятницу и субботу. А вот бытовые аварии чаще всего происходят в понедельник.

Экономика Страхование Экономика Недвижимость Жилая недвижимость УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии