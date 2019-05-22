В Югре впервые прошел форум учителей языков коренных народов Севера

В Ханты-Мансийске впервые прошел форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, в нем приняли участие больше 70 педагогов.

Напомним, Генассамблея ООН объявила 2019-й Международным годом языков коренных народов. Старт этому событию в нашей стране был дан в столице Югры 21 марта. Напомним, тогда в Югре прошел большой международный форум, посвященный одной из глобальных проблем на планете - неуклонному исчезновению языков коренных народов под давлением цивилизации. Форум продолжался несколько дней, на него собрались более 500 представителей разных стран мира. Главный вопрос был, как сохранить уникальную культуру коренных народов, ее составную часть - язык. Участники форума составили итоговую резолюцию, чтобы самые важные предложения форума были использованы в работе и в регионах России, и за рубежом. Тогда его участники и пришли к общему выводу о необходимости обмена опытом среди учителей родных языков, таким образом родилась идея о проведении самодостаточного форума учителей коренных народов.

На полях этого мероприятия учителя обсудили механизмы и практики обучения родному языку в современных условиях, приобщения детей к истокам национальной культуры, пути совершенствования графики и орфографии хантыйского языка, подготовку учебно-методических комплектов по хантыйскому языку.

В Югре языки народов ханты, манси и ненцев изучают более 1,8 тысячи школьников, живущих в Сургутском, Нижневартовском, Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах. Языки коренных народов Севера в автономном округе преподают в семи детских садах и восьми школах.

В 2018 году в школы, где ведется преподавание родных языков, поступили новые учебные пособия по мансийскому языку для 1-4 классов. В текущем году школы получат учебники по мансийскому языку для 5-9 классов. Сейчас ведется активная разработка учебных пособий по хантыйскому языку.

- В планах - перейти от обучения родным языкам к обучению на родных языках, - отметила в своем аккаунте в Instagram губернатор Югры Наталья Комарова. -Разработка учебных пособий по языку ханты осложнена тем, что нет графики, которую признали бы все специалисты в этой сфере. Задача. Ее надо решить.

Отметим, по оценке Института языкознания РАН, в нашей стране насчитывается около 150 языков коренных народов. В целом в мире - порядка семи тысяч, но говорит на этих языках всего четыре процента населения планеты.

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С предложением организовать в 28 регионах страны комплексное обучение учителей языков коренных народов выступила на международном форуме в Югре в марте этого года член комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Татьяна Гоголева. Именно в 28 регионах России проживает сейчас больше всего представителей малочисленных коренных народов.

Тогда, в ходе международного форума, глава Югры Наталья Комарова рассказала о сохранении языка, фольклора коренных народов в цифровую эпоху.

- Эксперты считают, что процессы глобализации могут привести к исчезновению в 21 веке более 90 процентов мирового языкового разнообразия, - отметила Наталья Комарова.- Сохранение языка, фольклора коренных народов в цифровую эпоху - выполнимая задача. Так, на Ямале планируют выпустить разговорник для чиновников, работников предприятий, включающий слова, фразы, используемые в обиходе на ненецком, хантыйском, селькупском, русском языках. Программист из Дагестана разработал мобильное приложение, с помощью которого дети в игровой форме смогут изучать родной язык. Деловая игра "Профи-учитель" в Якутии стала стимулом для внесения корректировок в образовательные программы, повышения квалификации учителей, в том числе родного языка, сохранения родного слова.

Глава Югры напомнила, что в России в 2018 году президент страны принял решение о создании фонда сохранения и изучения родных языков народов. В ходе выездного заседания совета по межнациональным отношениям в октябре прошлого года от Югры поступило предложение об определении единого законодательного механизма по регулированию, совершенствованию, утверждению алфавитов, правил орфографии, пунктуации родных языков коренных малочисленных народов.