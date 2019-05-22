В Арбитражный суд Тюменской области поступило заявление о банкротстве Антипинского НПЗ - крупнейшего в России независимого нефтеперерабатывающего предприятия, бюджетного кормильца, одного из самых значимых для экономики Тюмени и всего региона. Заявление подано дирекцией завода, которая ранее, в апреле, уже предупреждала, что такой шаг практически неизбежен в силу крайне сложного финансового положения.

Производство остановлено - нефть закупать не на что. Рабочие во второй декаде мая "наводили марафет" в цехах и подписывали коллективное письмо к начальству с тревожным вопросом: "Что нас ожидает?". В случае запуска процедуры банкротства, по всей видимости, предстоит долгий простой. Потенциальные инвесторы, в том числе зарубежные, приценивались к промышленному активу вместе с его долгами (они достигли, согласно зарегистрированным в арбитраже исковым заявлениям, 346,5 миллиарда рублей), а также, что очень важно, месторождениями углеводородов в Оренбургской области - переработчики владеют лицензиями на их разработку. Сделки не случилось, но надежда на нее, вероятно, еще не потеряна.

НПЗ находится в оперативном управлении главного его кредитора - Сбербанка. В 2018 году он выручил "подопечного", предоставив средства для пополнения оборотного капитала. Больше не рискует. А сравнительно недавно по иску "дочки" другого отечественного банка, также кредитора, лондонский суд арестовал счета и активы завода в счет долга на 225 миллионов евро.

Антипинский проект стартовал в 2006 году. Сначала это был заводик на окраине Тюмени с технологически примитивным по нынешним меркам и очень скромным по объемам перегоном нефти в мазут. Со временем мощности выросли многократно, за год НПЗ способен принять до 9 миллионов тонн сырья. Качество продуктов, среди которых высокооктановые виды бензина, соответствует стандарту Евро-5.

Проблемы начались в прошлом году, когда предприятие, выполняя обязательства по погашению кредитов, взятых на модернизацию, столкнулось с дефицитом оборотных средств - выручка от продажи оказалась недостаточной, сводить концы с концами становилось все труднее. В этом году руководство НПЗ неоднократно сетовало на необязательность некоторых трейдеров, отказавшихся авансировать закупки моторного топлива.

По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, это не частная история частного предприятия, а яркое свидетельство того, как сложно ныне выживать независимым НПЗ в условиях чрезмерно жесткой отраслевой налоговой политики. На грани рентабельности, уверяет он, даже заводы в составе вертикально-интегрированных компаний, но они способны выдюжить, вовремя получая от ВИНКов финансовую подпитку.