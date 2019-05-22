Рекордсмен мира по плаванию Колесников перенес операцию

Российский пловец, чемпион и рекордсмен мира Климент Колесников перенес операцию.

В СМИ даже появилась информация, что перспективный спортсмен вынужден будет завершить карьеру из-за тромбоза вен. Однако, как удалось выяснить, эта информация не соответствует действительности.

Ясность в ситуацию с Колесниковым внес главный тренер сборной России Сергей Чепик, комментарий которого "РГ" предоставила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

- Климент Колесников действительно перенес несложную операцию, восстановление после которой будет быстрым и займет от полутора до двух недель, - отметил Сергей Геннадьевич. - Естественно, говорить о завершении карьеры спортсмена не имеет смысла. Что касается его участия в чемпионате мира, то ответ можно будет дать после завершения реабилитации.