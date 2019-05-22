РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство

Россия поставит во Вьетнам ИТ-решения в сфере электронного правительства, информационной безопасности и "умного города". Такая договоренность была достигнута во время встречи премьер-министров двух стран: Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука.

Соглашения о поставках были подписаны между ведущим поставщиком телекоммуникационных и ИТ-услуг Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) и отечественными компаниями - "Ростелекомом", "Альтарикс", Kaspersky Lab, FORS и Netris. Церемония подписания этих документов прошла в среду в Москве, говорится в сообщении Минкомсвязи - именно это ведомство координировало подготовительную работу, которая предшествовала подписанию.

"Минкомсвязь видит большой экспортный потенциал у российских ИТ-продуктов, - отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов.- Многие страны проявляют к ним повышенный интерес. Реализация сегодняшних договоренностей с Вьетнамом станет первым кейсом масштабного пакетного экспорта наших ИТ-решений. Но я уверен, что за Вьетнамом последуют и другие страны".