Робот Kuka угостит гостей ЦИПР кофе

Участники ЦИПР смогут прокатиться на беспилотном автомобиле, потренировать свои навыки в управлении дронами, протестировать робота-вратаря, познакомиться с фрезеровочным роботом FANUC и многое другое.

Сегодня, 22 мая, в Иннополисе (Республика Татарстан) стартовало главное событие российской цифровой экономики - IV конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Помимо обширной деловой программы, гостей ЦИПР ожидает глубокое погружение в мир роботехники.

Так, коллаборация KIA/HYUNDAI + Yandex такси представят гостям ЦИПР возможность прокатиться на беспилотном автомобиле. Робот Kuka будет угощать всех желающих кофе, а с помощью VR-очков можно будет окунуться в мир смешанной реальности.

Впервые свои проекты на площадке ЦИПР продемонстрируют молодые стартапы. Bauman Robotics представит свой проект для тестирования системы управления электрическим приводом "Робот вратарь". С помощью веб-камеры, установленной на голове робота, вратарь способен фиксировать и отбивать мяч. Marine Geo Servise покажут телеуправляемые подводные аппараты и комплектующие для них и оборудования для морских исследований. Прайд-Авто представит роботизированную ячейку с промышленным роботом Kawasaki.

В свою очередь, Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис покажет фрезеровочного робота FANUC, тросового робота и коллаборативных роботов в процессе работы. В течение ЦИПР будет проходить специализированные экскурсии в экспериментальную лабораторию центра, где сотрудники вуза покажут действующие научно-исследовательские проекты. Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис был официально открыт на конференции ЦИПР 2018. Центр создан в рамках НТИ и объединяет в консорциуме ведущие компании сферы робототехники.

Мероприятие проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан, Аналитического центра при Правительстве РФ и Евразийской экономической комиссии. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, АНО "Цифровая экономика", Госкорпорация Росатом, ПАО "Россети", Иннополис.

Генеральными партнерами стали лидер вертолетостроительной отрасли - холдинг "Вертолеты России" и ключевой участник радиоэлектронного рынка России - холдинг "Росэлектроника". Официальные партнеры конференции - Правительство Нижегородской области, ОАО "РЖД", РТ-Развитие бизнеса. Официальный банк конференции - АО "Россельхозбанк". Официальные партнеры сессии: Ростелеком, Ctrl2Go. Бизнес-партнеры: ПАО Сбербанк, HUAWEI, SAP.

Партнеры: АО "Концерт Росэнергоатом", IVA Technologies, CISCO, OCS, P4NET, Национальный центр информатизации, АО "Концерн Автоматика", Швабе, Фонд "Сколково", NtechLab, Digital October, АО "Ситроникс".

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте https://cipr.ru/

С представителей органов федеральной и региональной власти, преподавателей научных кафедр, а также студентов и аспирантов, при условии предоставления подтверждающих документов, плата за участие в Конференции не взимается.

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