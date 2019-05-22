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22.05.2019 19:21
Рубрика: Власть

В донгах и рублях

Россия и Вьетнам договорились о реализации новых совместных проектов
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
22 мая в Москве состоялись межправительственные переговоры России и Вьетнама - премьер-министры Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук в деталях обсудили сотрудничество между странами. Закрепили его большим пакетом новых соглашений.

"Это говорит о том, что вьетнамская сторона настроена на окончательное решение многих проблем, существующих в двусторонних отношениях, а также о нашей решимости дальше продвигать двустороннее сотрудничество", - заявил глава вьетнамского правительства, характеризуя свой визит в Россию. В прошлом году оно достигло новых максимумов. Торговый оборот вырос на 16,4 процента, достигнув 6,1 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за всю постсоветскую историю. При этом импорт вьетнамских товаров превышает российский экспорт (3,6 и 2,5 миллиарда соответственно).

- Переговоры, как обычно, прошли в дружественной атмосфере, - констатировал Дмитрий Медведев по итогам встречи. - Мы обсуждали самые разные вопросы, и они подтвердили наш взаимный настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, в основе которого многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Стороны, подчеркнул российский премьер, договорились продолжать работу по диверсификации структуры товарообмена за счет ввода высоких технологий, а также более активного использования национальных валют во взаиморасчетах и увеличения встречных потоков капитальных вложений. В частности, "Росатом" заключил меморандум о реализации во Вьетнаме проекта Центра ядерной науки и технологий. Проект предполагает оснащение центра исследовательским ядерным реактором, научно-исследовательскими лабораториями, оборудованием и необходимой инфраструктурой. Дмитрий Медведев в этой связи отметил необходимость большей координации усилий для строительства этого центра.

Традиционной еще со времен СССР отраслью сотрудничества остается нефтегазовый сектор. На шельфе Вьетнама сегодня работают "Газпром" и "Роснефть", вьетнамские нефтегазовые компании входят в совместные предприятия, занимающиеся добычей на территории России. В последние несколько лет к вьетнамскому рынку проявляет большой интерес российский "НОВАТЭК", наращивающий поставки сжиженного природного газа во все точки мира. В среду компания и народный комитет вьетнамской провинции Ниньтхуан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию интегрированного проекта электрогенерации с использованием сжиженного природного газа.

Москва и Ханой будут активней использовать национальные валюты во взаиморасчетах

Не чужды компаниям двух стран и перспективные отрасли энергетики. Так, "Зарубежнефть" договорилась с T&T Group развивать возобновляемые источники. Проекты ветровой и солнечной энергогенерации будут реализовываться в двух вьетнамских провинциях.

Фото: База "Роспатента"
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По словам главы правительства России, страны выбрали курс по пути масштабного сотрудничества в промышленном производстве и в области инфраструктуры, в транспорте, электроэнергетике, в сфере промышленной сборки и целом ряде других проектов. Большие возможности открыты для наращивания взаимодействия в медицинской промышленности и фармацевтике, считает глава российского кабинета министров. Его вьетнамский коллега подтвердил интерес своей страны в поставках российской фармацевтической продукции.

"Мы договорились обеспечивать благоприятные условия для эффективной реализации на территории наших стран совместных проектов с участием наших компаний", - рассказал Дмитрий Медведев.

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