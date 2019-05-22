Россия и Вьетнам договорились решить проблемы двусторонних отношений

Россия и Вьетнам по итогам межправительственных переговоров в Москве планируют к подписанию большой пакет совместных документов. "Это говорит о том, что вьетнамская сторона настроена на окончательное решение многих проблем, существующих в двусторонних отношениях, а также о нашей решимости дальше продвигать двустороннее сотрудничество", - заявил глава вьетнамского правительства Нгуен Суан Фук в начале переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведев.

Председатель правительства России в свою очередь отметил насыщенную программу визита гостя. "У нас с вами сейчас будут переговоры по всем актуальным вопросам нашего партнерского взаимодействия", - предварил Медведев межправительственный разговор.

А вечером главы правительств вместе примут участие в церемонии открытия перекрестных годов России и Вьетнама. "Это символ дружбы. Так что все, включая очень хорошую погоду в Москве, благоприятствует вашему визиту", - добавил Дмитрий Медведев.