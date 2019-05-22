В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с США

Уже в первом раунде плей-офф чемпионата мира по хоккею Россию ждет суперматч с одним из самых принципиальных соперников. Обыграв на финише группового этапа действующего обладателя титула Швецию (7:4), команда Ильи Воробьева получила в соперники по четвертьфиналу США.

В других сегодняшних матчах 1/4 финала Канада сыграет со Швейцарией, финны со шведами, а чехи со сборной Германии.

Идеальный период

- Первые 10 минут у нас не получились. Потом все лучше и лучше стало. Провели фантастический... нет, назовем его хорошим, второй период, а дальше играли по счету, - подводя итоги матча со шведами, главный тренер сборной России Илья Воробьев старался выглядеть максимально невозмутимым. Хотя совсем уж без эмоций описать то, что выдала на льду "красная машина", решительно невозможно.

Начало действительно не предвещало ничего хорошего. Шведская оборона, которую многие называют лучшей в мире, позволила до перерыва россиянам нанести всего пять бросков в створ. И счет 1:0 в пользу "Тре крунур" по итогам этого отрезка можно считать неплохим итогом, ведь наши дважды смогли выстоять в меньшинстве. Ну а затем сборная России провела абсолютно лучший период не то что на этом чемпионате - вообще за обозримое прошлое. Уже подсчитали, что 6:0 в ее исполнении за 20 минут не было четверть века. Якоб Маркстрем, сменивший на этот вечер в шведских воротах великого Хенрика Лундквиста, только и успевал вынимать из ворот шайбы.

Вдвойне приятно, что забивали у России все. Звено Кучеров - Анисимов - Гусев, проводящее почти идеальный чемпионат, без своего гола не ушло. При этом первые на турнире шайбы забили Капризов и Малкин. Последний также успел выдать чудо-пас на Овечкина, который окончательно деморализовал шведов. Кстати, связка наших суперзвездных форвардов сделал совместный гол впервые с сочинской Олимпиады. "Все сошлось", - улыбнулся по этому поводу Овечкин. А Илья Воробьев честно признался, что Александр и Евгений оказались на площадке вместе случайно - во время пересменки.

После такого не грех было слегка расслабиться. Да и шведы очень уж хотели хотя бы сохранить лицо. Итоговые 7:4 действительно не так впечатляют, как 6:1 после второго периода. Но сомнений в силе российской сборной все равно не оставляют. Наша команда стала единственной на этом чемпионате, кто закончил групповой этап со стопроцентным показателем - семь побед в основное время из семи.

Кто такие американцы

В этом году по составу сборная США - одна из сильнейших на чемпионате мира. Букмекеры изначально включали ее в четверку главных фаворитов наряду с Россией, Канадой и Швецией. И для этого есть веские причины.

У "звездно-полосатых" есть суперзвезда - одноклубник нашего Артема Анисимова, форвард "Чикаго" Патрик Кейн. Свой статус он подтверждает и в Словакии. Именно Кейн с 10 очками (2 гола и 8 передач) является лучшим бомбардиром команды на данный момент. Но и помимо Патрика, в сборной США хватает отличных мастеров. Сильный турнир проводит еще один игрок "Чикаго" Алекс Дебринкат. Джеймс ван Римсдайк, Джек Айкел, Джонни Годро, Райан Сутер, Дилан Ларкин - все это звезды нынешней НХЛ.

Команда у американцев молодая, как говорится, бегущая. В ее составе многим форвардам действительно по 20-22 года. Но свое приглашение в сборную они заслужили отличной игрой. Ну а их юность вполне компенсирует опыт защитников. Скажем, выходящим в первой паре Сутеру и Мартинесу на двоих - 65 лет.

Впервые в плей-офф чемпионата мира нет жесткой сетки. Состав полуфинальных пар определят по рейтингу

Пожалуй, самым слабым звеном у соперника видится вратарская линия. Первый номер сборной США Кори Шнайдер великим голкипером никогда не считался, и в 33 года он им вряд ли уже станет. За его плечами несколько неплохих сезонов в "Нью-Джерси", но не более того. По статусу с нашим Андреем Василевским, номинированным на "Везина Трофи", вручаемый лучшему вратарю сезона в НХЛ, американец не сравнится и близко. А поскольку в плей-офф очень многое зависит именно от надежности голкипера, в этом у России точно серьезное преимущество.

Кроме того, наша команда остается в Братиславе, тогда как сопернику в день отдыха пришлось путешествовать в столицу из Кошице.

Канада за горизонтом

С этого чемпиона Международная федерация хоккея отказалась от жесткой сетки плей-офф. Поэтому сказать, с кем Россия потенциально может встретиться в полуфинале, пока невозможно. Единственное - это точно будет не Канада. Дело в том, что при определении полуфинальных пар будет учитываться результат команд на групповом этапе. Составлен рейтинг восьмерки сборных, продолжающих борьбу. Россия, занимающая в нем первую строчку, должна будет сыграть со слабейшей сборной из тех, кто выиграет свой четвертьфинал. Разумеется, при условии, что наши хоккеисты одержат верх над США.

Полностью рейтинг сборных выглядит так:

1. Россия

2. Канада

3. Чехия

4. Финляндия

5. Швеция

6. Германия

7. США

8. Швейцария

Где будем смотреть

23 мая, четверг, Первый

17.15 Россия - США. Прямая трансляция

Слово Третьяку

После матча я встретил президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Трехкратный олимпийский чемпион внимательно следил за игрой с трибуны и был, разумеется, очень доволен.

Владислав Александрович, ожидали такого результата от сборной по итогам группового этапа?

Владислав Третьяк: В принципе, ожидал. Единственное, кого лично я побаивался, - шведы. И в первом периоде они показали, что это сильнейшая команда. Думаю, у них есть все для того, чтобы попасть в финал - при такой игре, которую они показали в первом периоде.

У вас есть объяснение, что произошло во втором периоде, который наша сборная выиграла - 6:0?

Владислав Третьяк: Команда наша прибавила, особенно в заключительной стадии атаки. Они играли четко. Во многих играх прослеживалось, что не было последнего паса. А здесь последний пас шел именно туда, куда надо, и поэтому завершали. Плюс - вратарь шведский не очень удачно играл. Просто не выручил. Он пропустил все, что можно было пропустить. Ну бывает такое. Шайбы каверзные, конечно, ребята забивали - я бы не хотел на его месте быть.

До этого на чемпионате солировало звено Анисимова, а теперь заиграли все. Это хорошо перед плей-офф?

Владислав Третьяк: Хорошо. Потому что каждый, что называется, почувствовал сырое мясо. Капризов забил гол, Овечкин забил хороший гол. Малкин ему отдал какой пас, а потом сам забил, хотя до этого никак не мог в стольких матчах. Чувство гола, ощущение, что пошло, - это очень важно для нас.

Как оцените игру вратарей - Василевского и Георгиева?

Владислав Третьяк: Пока все нормально. Не люблю хвалить своих вратарей, поэтому буду хвалить чужих (улыбается).

Об американской сборной что скажете?

Владислав Третьяк: Молодая команда, амбициозная. Я вспоминаю Кубок мира в Канаде, где сборная Европы собрала молодую команду, а они в финале играли. Будет очень тяжело, и нам самое главное - не удаляться.

Это все-таки особенный соперник. Не будет мешать игрокам лишний ажиотаж?

Владислав Третьяк: Я не думаю, что это будет мешать. Надо просто сыграть так, как во втором периоде матча со шведами. Но не как в первом.