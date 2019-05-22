Россияне назвали плюсы и минусы ЕГЭ

Что думают жители России о системе ЕГЭ и как готовиться к экзаменам? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел на эту тему опрос, в котором участвовало более трех тысяч человек: выпускники, сами сдававшие ЕГЭ, и родители школьников.

К плюсам ЕГЭ относят то, что он дал равные шансы для способных школьников из разных регионов страны на поступление в сильные вузы. Так ответили 54% респондентов.

Среди минусов опрошенные назвали зубрежку при подготовке и отсутствие творчества (21%), высокую психологическую нагрузку (11%) и тестовую систему (10%). Относительно последнего пункта в Рособрнадзоре неоднократно объясняли, что задания с выбором ответа остались только в ЕГЭ по иностранным языкам; во всех остальных предметах простой тестовой системы уже нет.

В свою очередь 46% респондентов согласны с тем, что проверка ЕГЭ независимыми экспертами повышает объективность оценки (в сравнении с тем, что было, когда выпускные экзамены в школе принимали свои учителя). Ровно столько же опрошенных в процентном соотношении эту позицию не разделяют.

К плюсам ЕГЭ причисляют то, что не нужно сдавать экзамены в вузе (17%) и что результаты можно подать в несколько институтов одновременно (13%).

Бывшие выпускники и родители школьников также ответили, как у них проходила подготовка к экзаменам. Самостоятельно на школьных занятиях готовились 44% участников опроса, с репетитором или на специализированных курсах - 42%, к дополнительной помощи школьных учителей прибегли 31%.

Камеры видеонаблюдения и запрет на мобильные устройства поддерживают 57% участников опроса, против - 34%. При этом 48% опрошенных считают, что если бы выпускной экзамен проходил традиционно, то подготовка к нему проходила бы так же, как и к ЕГЭ.

