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22.05.2019 16:41
Рубрика: Общество

Россияне назвали плюсы и минусы ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

Что думают жители России о системе ЕГЭ и как готовиться к экзаменам? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел на эту тему опрос, в котором участвовало более трех тысяч человек: выпускники, сами сдававшие ЕГЭ, и родители школьников.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Как изменится ЕГЭ в ближайшие годы

К плюсам ЕГЭ относят то, что он дал равные шансы для способных школьников из разных регионов страны на поступление в сильные вузы. Так ответили 54% респондентов.

Среди минусов опрошенные назвали зубрежку при подготовке и отсутствие творчества (21%), высокую психологическую нагрузку (11%) и тестовую систему (10%). Относительно последнего пункта в Рособрнадзоре неоднократно объясняли, что задания с выбором ответа остались только в ЕГЭ по иностранным языкам; во всех остальных предметах простой тестовой системы уже нет.

В свою очередь 46% респондентов согласны с тем, что проверка ЕГЭ независимыми экспертами повышает объективность оценки (в сравнении с тем, что было, когда выпускные экзамены в школе принимали свои учителя). Ровно столько же опрошенных в процентном соотношении эту позицию не разделяют.

Рособрнадзор: Пересдать ЕГЭ можно бесплатно

К плюсам ЕГЭ причисляют то, что не нужно сдавать экзамены в вузе (17%) и что результаты можно подать в несколько институтов одновременно (13%).

Бывшие выпускники и родители школьников также ответили, как у них проходила подготовка к экзаменам. Самостоятельно на школьных занятиях готовились 44% участников опроса, с репетитором или на специализированных курсах - 42%, к дополнительной помощи школьных учителей прибегли 31%.

Камеры видеонаблюдения и запрет на мобильные устройства поддерживают 57% участников опроса, против - 34%. При этом 48% опрошенных считают, что если бы выпускной экзамен проходил традиционно, то подготовка к нему проходила бы так же, как и к ЕГЭ.
 

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