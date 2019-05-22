Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам

При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг . Об этом рассказала в интервью "Российской газете" замминистра здравоохранения Елена Бойко.

Сейчас эта возможность доступна не для всех россиян. "Необходимо, чтобы медорганизации были подключены к единому цифровому контуру, начали создавать медицинские документы в цифровом формате, хранили их у себя и регистрировали (передавали ссылки об их наличии) в федеральную систему. Доступ каждого гражданина к его электронным медицинским документам должен быть обеспечен до конца 2024 года", - сказала Елена Бойко.

Сейчас главная задача - выстроить работу медицинских информационных систем на уровне региона, завершить их интеграцию с подсистемами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Частные медорганизации тоже будут со временем подключены к ним, учитывая, что многие из них работают в программе госгарантий.

Полностью интервью замминистра здравоохранения Елены Бойко читайте в ближайшем номере "РГ".