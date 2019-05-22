Руководство Киргизии нашло способ победить бюрократию и сократить коррупцию. Как заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков, нивелировать эти явления можно, если перевести государственные и муниципальные услуги в электронный формат.

По его словам, коррупция и подобные преступления распространены в сферах, где "происходит непосредственный контакт между человеком, нуждающимся в оказании государственной услуги, и чиновником". Электронная платформа "Цифровой регион", которая внедряется в республике, позволит сохранить между ними дистанцию.

- Услуги вплоть до выдачи пенсии, оказываемые в больницах, школах, учреждениях, будут автоматизированы, - поясняет глава Киргизии. - Местная власть должна быть к этому готова. Людям не придется стоять в очередях для получения справки. Электронная система создаст уважение к государственной власти. Ее внедрением мы ликвидируем бюрократию и коррупцию.

Впрочем, как признает Сооронбай Жээнбеков, перевод госуслуг в цифру - лишь один из способов борьбы с взяточничеством и воровством в среде чиновников. Борьба с коррупцией должна получить поддержку со стороны обычных граждан.

- Не бойтесь и открыто боритесь с любыми проявлениями коррупции, - призвал он сограждан. - Иначе это губительно скажется на будущем нашего государства, нашего народа.

Кстати



В конце прошлого года в Киргизии запустили портал государственных услуг. К настоящему времени с его помощью можно получить десятки различных документов, включая справку о судимости и выписку из личного страхового счета. Зарегистрироваться на портале можно через биометрический паспорт либо электронно-цифровую подпись. В целом в Киргизии насчитывается свыше 370 госуслуг, и практически половина их уже переведена в новый формат.