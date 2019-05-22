Савченко увидела страх в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".

В эфире телеканала NewsOne она заявила, что впервые "страх в глазах коллег" она увидела, когда ее лишили депутатской неприкосновенности и отправили в тюрьму.

"Обычно парламент, с тех пор как я вошла в него в 2016 году после российского плена, никогда ничем не отличался. Это всегда были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза и лживые слова. Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму. Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться. Я отдала год своей жизни в тюрьме, и, наверное, это стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными", - рассказала Савченко.