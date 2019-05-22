Новости

Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования 22:02
Известный модный бренд отказался от натурального меха 21:57
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford 21:28
"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата 21:03
Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио 21:02
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек 20:56
ОДКБ призывает НАТО к диалогу 20:27
В Тверской области отравились 11 школьников 20:03
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 19:36
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 19:31
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 19:21
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза 17:58
СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье 17:57
Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 20:43
Рубрика: Спорт

Волшебный "блюз"

Тарасенко вывел "Сент-Луис" в финал Кубка Стэнли
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
В плей-офф Национальной хоккейной лиги определился второй финалист. Им стал "Сент-Луис Блюз", обыгравший в финале Западной конференции "Сан-Хосе". Серия завершилась накануне в шестом матче, завершившемся в пользу "блюзменов" - 6:1.

Путь "Сент-Луиса" к финалу - главная сказка нынешнего сезона. Еще в январе клуб не ждали не то что в финале, даже в плей-офф: команда без особых надежд застряла на последнем месте во всей лиге. Однако новому главному тренеру Крэйгу Беруби удалось перезагрузить "Сент-Луис". В итоге "блюзмены" уже вошли в историю. Еще никогда команде, которая занимала последнее место в "регулярке" после не менее чем 20 игр, не удавалось пробиться в финал Кубка Стэнли.

Фото: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского вошли в топ-5 за всю историю НХЛ

Вместе с клубом преобразился и один из его лидеров, Владимир Тарасенко. Один из наиболее критикуемых игроков команды вышел на свой пик в самый нужный момент. В серии с "Сан-Хосе" Тарасенко набрал очки во всех шести матчах, отметившись тремя шайбами и пятью результативными передачами. В истории "Сент-Луиса" россиянин стал всего лишь вторым игроком, которому покорилось подобное достижение.

Если говорить о шестом матче, то именно шайба Тарасенко стала для "блюзменов" победной. А всего у Владимира на данный момент 13 (8+5) очков в 18 играх Кубка Стэнли.

Было бы несправедливо не упомянуть отдельно и о другом нашем соотечественнике, выступающем за "Сент-Луис". Речь об Иване Барбашеве. 23-летний парень пока что не такая важная фигура для клуба, как Тарасенко, но если продолжит в таком темпе, скоро ей станет. В шестом матче с "Сан-Хосе" он, кстати, тоже забил.

В финале "Сент-Луис" сыграет с "Бостоном". Серия начнется 28 мая.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии