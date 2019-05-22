В плей-офф Национальной хоккейной лиги определился второй финалист. Им стал "Сент-Луис Блюз", обыгравший в финале Западной конференции "Сан-Хосе". Серия завершилась накануне в шестом матче, завершившемся в пользу "блюзменов" - 6:1.

Путь "Сент-Луиса" к финалу - главная сказка нынешнего сезона. Еще в январе клуб не ждали не то что в финале, даже в плей-офф: команда без особых надежд застряла на последнем месте во всей лиге. Однако новому главному тренеру Крэйгу Беруби удалось перезагрузить "Сент-Луис". В итоге "блюзмены" уже вошли в историю. Еще никогда команде, которая занимала последнее место в "регулярке" после не менее чем 20 игр, не удавалось пробиться в финал Кубка Стэнли.

Вместе с клубом преобразился и один из его лидеров, Владимир Тарасенко. Один из наиболее критикуемых игроков команды вышел на свой пик в самый нужный момент. В серии с "Сан-Хосе" Тарасенко набрал очки во всех шести матчах, отметившись тремя шайбами и пятью результативными передачами. В истории "Сент-Луиса" россиянин стал всего лишь вторым игроком, которому покорилось подобное достижение.

Если говорить о шестом матче, то именно шайба Тарасенко стала для "блюзменов" победной. А всего у Владимира на данный момент 13 (8+5) очков в 18 играх Кубка Стэнли.

Было бы несправедливо не упомянуть отдельно и о другом нашем соотечественнике, выступающем за "Сент-Луис". Речь об Иване Барбашеве. 23-летний парень пока что не такая важная фигура для клуба, как Тарасенко, но если продолжит в таком темпе, скоро ей станет. В шестом матче с "Сан-Хосе" он, кстати, тоже забил.

В финале "Сент-Луис" сыграет с "Бостоном". Серия начнется 28 мая.