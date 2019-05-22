Сергей Нарышкин не исключил возобновления взаимодействия с разведкой США

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил восстановления прежнего уровня контактов между руководством разведок России и США. Об этом он сообщил журналистам в среду в Душанбе, где принимал участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. "Не исключаю, что мы возобновим это взаимодействие на самом высоком уровне", - сказал Нарышкин. На вопрос, идет ли речь о вероятных контактах глав разведок двух стран, он ответил, что "да, это возможно".

Нарышкин рассказал, что партнерские отношения с разведслужбами других стран у СВР широкие, и они никогда не прекращались, в том числе с ЦРУ США. "Чуть больше года назад, когда госсекретарь США Майкл Помпео был на посту директора ЦРУ, он был гостем у нас, мы встречались с ним в США в Лэнгли (адрес штаб-квартиры ЦРУ. - Прим. "РГ"), обменивались телефонными звонками, беседовали. Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена и разведывательной, и аналитической информацией", - рассказал руководитель российской спецслужбы. "Но потом - в основном в силу внутриполитических событий в США, в силу усиления внутриполитического кризиса - контакты эти снизились. Хотя не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике", - пояснил Нарышкин.

В то же время с руководителями других спецслужб, в том числе и западноевропейских, контакты и взаимодействие, по словам главы СВР, поддерживаются в настоящее время в постоянном и плодотворном режиме.

Напомним, на прошлой неделе впервые с официальным визитом в Россию приезжал госсекретарь США Майкл Помпео. Во встрече с ним участвовал и Сергей Нарышкин. После беседы с американским дипломатом директор СВР сообщил журналистам, что в скором времени может встретиться с главой Центрального разведывательного управления США Джиной Хэспел, сменившей год назад на этом посту как раз Майкла Помпео. Хэспел, кстати, стала первой в истории США женщиной, возглавившей ЦРУ.

Партнерские отношения с разведслужбами других стран у СВР самые широкие, и они не прекращались

По словам Нарышкина, встреча с Помпео прошла в "профессиональной, хорошей атмосфере". "Самое главное, что стороны понимают друг друга и ищут точки соприкосновения. Поэтому я уверен, что будет продолжение наших контактов", - отмечал директор Службы внешней разведки России.