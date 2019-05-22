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22.05.2019 20:41
Рубрика: Спорт

Подождут на траве

Шарапова попала в сетку Уимблдона
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, которая из-за травмы плеча отказалась от выступления на вот-вот стартующем "Ролан Гаррос", попала в основную сетку Уимблдона, который пройдет с 1 по 14 июля.

В заявочный лист вошли 104 теннисистки, в том числе одиннадцать россиянок: Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Евгения Родина, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева, Анастасия Потапова, Виталия Дьяченко и Екатерина Макарова.

Мы так и не увидели Марию на грунте. Может, она все-таки сыграет на траве? Напомним, что в этом сезоне Шарапова приняла участие всего в трех турнирах. Открыла сезон Мария на Australian Open, где дошла до четвертого круга. Два других турнира, в том числе в Санкт-Петербурге, она не смогла доиграть из-за травмы плеча.

Шарапова покинула топ-30 рейтинга WTA

По мере отказов от выступлений экс-первая ракетка мира продолжает опускаться в мировом рейтинге. Сейчас она занимает 49-ю строчку, но после окончания "Ролан Гаррос" окажется в районе 80-х мест. Букмекеры уже принимают ставки на то, что в этом году Шарапова завершит карьеру. Тем не менее пока организаторы и болельщики ждут Марию на корте.

Кстати, в остальных сферах жизни остается очень активной. Она и ее команда в очередной раз умело привлекли внимание к конфетному бренду Sugarpova. Мария весьма щедро поощрила сотрудницу компании, которая стала продавцом года. Женщина по имени Труди получила из рук Шараповой ключи от крутого автомобиля. Правда, во временное пользование. Водить "Порше" она будет в течение 12 месяцев.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Мария Шарапова
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